特斯拉计划本周推出中国制造长续航版 Model 3

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 7 日消息：据彭博社援引知情人士称，特斯拉计划最早从本周开始扩大在中国的产品线，推出一款在中国制造的、行驶里程更长的 Model 3。
该款车一次充电的行驶里程将超过 650 公里，而目前最基础的版本起步价为 32.38 万元，行驶里程约为 450 公里。这款车的起价（不含折扣）约为 35 万元，但具体价格尚未确定。
与现有的较便宜车型一样，长续航版本的 Model 3 将有资格获得电动汽车补贴，并免缴中国车辆购置税。
特斯拉代表没有立即回应置评请求。
站长之家(ChinaZ.com) 4 月 7 日消息：据彭博社援引知情人士称，特斯拉计划最早从本周开始扩大在中国的产品线，推出一款在中国制造的、行驶里程更长的 Model 3。
该款车一次充电的行驶里程将超过 650 公里，而目前最基础的版本起步价为 32.38 万元，行驶里程约为 450 公里。这款车的起价（不含折扣）约为 35 万元，但具体价格尚未确定。
与现有的较便宜车型一样，长续航版本的 Model 3 将有资格获得电动汽车补贴，并免缴中国车辆购置税。
特斯拉代表没有立即回应置评请求。
3月23日据electrek报道，特斯拉已经关闭加州弗里蒙特工厂的工厂，不过这家公司没有停止扩张的步伐，利用停产的这段时间，特斯拉对产线进行了升级，增加未来的产能。本次特斯拉主要对Model Y的产能进行升级，同时还增加了一条新的Model3装配线，使得这家工厂未来每周的产能可以达到5000辆Model3。
特斯拉今天在官方推特账号表示，已经开始交付 Model Y，这与市场分析师的预期一致。特斯拉 Model Y 于 2019 年 3 月首次亮相，是该公司第五款投入生产的全电动汽车。这是一款小型 SUV，基于与 Model 3 轿车相同的技术平台制造，这两款汽车共享约 75％的零件。Model Y 能提供可容纳七名乘客的三排座位。
3月10日消息，工业和信息化部装备工业一司针对国产特斯拉Model3车型部分车辆违规装配HW2. 5 组件问题约谈了特斯拉(上海)有限公司。责令特斯拉(上海)有限公司按照《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》有关规定立即整改，切实履行企业主体责任，确保生产一致性和产品质量安全。
日前，特斯拉(Tesla)提供了一份呼吸机设计流程的幕后报告，其中包括使用汽车零部件。和福特和通用汽车一样，特斯拉的工程师们也在用汽车零件制造呼吸机。特斯拉工程师介绍，特斯拉的呼吸机使用Model3 的信息娱乐系统来为Model3 的车载计算机提供动力，而车载计算机反过来又控制着一个气流歧管。除此之外，该团队还使用了Model3 的触摸屏作为控制器。
工信部于3月13日发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第三十批)》，在这份目录中，特斯拉(上海)有限公司的Model3车型在列。国产Model 3车型在上海超级工厂生产制造，于2020年1月正式开始交付，上海工厂规划年产量最高达 50 万辆，目前已竣工的一期(第一阶段)规划产能为 15 万辆Model3，且产能已爬坡至每周 1000 辆左右的水平。
据国外媒体报道，特斯拉去年 3 月份推出的跨界运动型多用途电动汽车汽车Model Y，首批已经交付，虽然特斯拉官网还未公布这一款电动汽车的详细规格，但外媒已将Model Y同Model3 进行了对比。
据路透社报道，日前，夏普在东京地方法院对美国电动汽车制造商特斯拉日本子公司提起专利侵权诉讼，称其安装在Model S、Model3 和Model X上的车载通信设备侵犯了其专利。同时，夏普还申请禁止进口特斯拉部分电动汽车。
近日，有车主在网络上曝出自己的国产Model3 的车载电脑使用了较旧的芯片。然而随着风波的持续升级，“减配门”风波也延伸至进口版Model 3，特斯拉决定对新老车主都提供“完全自动驾驶电脑”(FSD Computer)升级服务。
众所周知，近日因交付的国产版Model3 搭载的自动驾驶配置与随车环保清单上标注不符，特斯拉在 315 前夕被推上了舆论的风口浪尖。
据国外媒体报道，根据此前所提交的文件，电动汽车汽车厂商特斯拉位于弗里蒙特的工厂，今日起将停工，暂停生产Model3 等电动汽车。
据国外媒体报道，虽然美股在周一大跌，电动汽车厂商特斯拉也未能幸免，但今日特斯拉还是有一个好消息，他们的第 100 万辆电动汽车已顺利下线，他们也顺利成为了首家电动汽车产量达到 100 万辆的厂商。
今天，工业和信息化部装备工业一司针对特斯拉Model3 车型部分车辆违规装配HW2. 5 组件问题约谈了特斯拉(上海)有限公司。责令其立即整改，切实履行企业主体责任，确保生产一致性和产品质量安全。
3月17日消息，特斯拉正式宣布Model Y车型正式开始交付给车主，这比之前官方宣传的2020年夏天开始交付提前了更多时间。特斯拉最早计划这款车型在2020年内交付，但在上季度财报电话会议中提前到了今年夏天，而如今交付时间进一步提前。不过特斯拉股价近期没有受到因此向好，在本周一特斯拉股价暴跌16%。
近日外媒曝光了特斯拉新款SUV特斯拉Model Y的车主手册，该车型目前正在全美国范围内正式开始交付工作，据悉首台新车的交付应该是在美国犹他州。作为中端SUV车型的Model Y，据分析人士称，它的交付是特斯拉车型中最顺利的一款。
据国外媒体报道，特斯拉去年 3 月份推出的跨界运动型多用途电动汽车汽车Model Y，已经开始交付，特斯拉目前也已经宣布了开始交付的消息。
据国外媒体报道，电动汽车厂商特斯拉在去年 3 月份推出的跨界运动型多用途电动汽车汽车Model Y，在今年 1 月份已开始量产，计划在一季度末开始交付。
3月25日消息，特斯拉已经关闭了北美两座超级工厂，受此影响Model S、Model 3、Model Y和Model X4款车型的交付时间也被延长，如果现在预定，交付这些车型的时间预计需要8周至12周时间。且特斯拉还未宣布恢复工厂生产的具体时间。不过特斯拉位于上海的超级工厂在年后已经恢复生产，预计国产版Model 3的交付时间不会受到太大影响。
近日，我们从国家工信部发布的免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第三十批)中获悉，小鹏G3 将新增综合续航里程为460km续航的两款车型(G3 460、G3 460i)。与此同时，我们通过相关渠道获悉，小鹏G3 将新增G3 460、G3 460i、G3 520i三款车型，预计在 2020 年 4 月上旬正式销售。大体上来说，460i、520i主要针对智能网联板块进行了升级，新车将搭载全新智能网联硬件及生态系统(拥有小鹏P7 大部分的车载智能能力)。续航选择更丰富在即
3月27日上午，特斯拉官方微博发布消息，随着国内疫情逐渐向好，特斯拉在疫情期间推出的免费超级充电服务预计将于 3 月 31 日24: 00 结束。在这里，我们为大家介绍一下这段时间免费超级充电的使用情况：截至 3 月 26 日中午12:00，共计26， 954 名车主（不含原本享受免费超充车主）累计充电147， 441 次，折合充电里程约26，000， 000 公里。
特斯拉通过官方微博表示，随着国内疫情逐渐向好，特斯拉在疫情期间推出的免费超级充电服务预计将于 3 月 31 日 24:00 结束。特斯拉官方表示，截至 3 月 26 日中午 12:00，共计 26，954 名车主（不含原本享受免费超充车主）累计充电 147，441 次，折合充电里程约 26，000，000 公里。