特斯拉计划本周推出中国制造长续航版 Model 3

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 7 日消息：据彭博社援引知情人士称，特斯拉计划最早从本周开始扩大在中国的产品线，推出一款在中国制造的、行驶里程更长的 Model 3。

该款车一次充电的行驶里程将超过 650 公里，而目前最基础的版本起步价为 32.38 万元，行驶里程约为 450 公里。这款车的起价（不含折扣）约为 35 万元，但具体价格尚未确定。

与现有的较便宜车型一样，长续航版本的 Model 3 将有资格获得电动汽车补贴，并免缴中国车辆购置税。

特斯拉代表没有立即回应置评请求。