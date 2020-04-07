特斯拉计划本周推出中国制造长续航版 Model 3

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 见闻 > 中国制造长续航版Model3最新资讯 > 正文

特斯拉计划本周推出中国制造长续航版 Model 3

2020-04-07 15:11 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 7 日消息：彭博社援引知情人士称，特斯拉计划最早从本周开始扩大在中国的产品线，推出一款在中国制造的、行驶里程更长的 Model 3。

yo1o0kjp.jpg

该款车一次充电的行驶里程将超过 650 公里，而目前最基础的版本起步价为 32.38 万元，行驶里程约为 450 公里。这款车的起价（不含折扣）约为 35 万元，但具体价格尚未确定。

与现有的较便宜车型一样，长续航版本的 Model 3 将有资格获得电动汽车补贴，并免缴中国车辆购置税。

特斯拉代表没有立即回应置评请求。

网友热搜:

有个公司特斯拉上海特斯拉挖走苹果编程特斯拉无人驾驶撞死人特斯拉商标门事件特斯拉销售模式特斯拉超级充电站特斯拉股票价格特斯拉科学家美股特斯拉最新股价特斯拉玻璃顶
  • 大家在看
  • 相关推荐
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM