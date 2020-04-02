苹果 2020 款 iPad Pro 应未配备 U1 超宽带芯片

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苹果 2020 款 iPad Pro 应未配备 U1 超宽带芯片

2020-04-02 16:12 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 2 日消息：MacRumors 报道，此前有报道称 2020 款 iPad Pro 机型都具有与 iPhone 11 系列相同的 U1 超宽带芯片，但他们收集的证据表明事实并非如此。

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图片来自 Apple

MacRumors 表示，苹果针对 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 的技术规格列出了用于空间感知的超宽带芯片，但该芯片并未在新 iPad Pro 的技术规格中提及。苹果也没有在新闻稿或该设备的任何其它宣传材料中提及采用 U1 芯片的新款 iPad Pro。

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此外，在运行 iPadOS 13.4 的新 iPad Pro 上，U1 芯片在 iPhone 11 型号上启用的定向 AirDrop 功能不存在。同样，新 iPad Pro 上没有苹果在 iOS 13.3.1 中添加到 iPhone 的超宽带开关。本周早些时候，知名拆解机构 iFixit 对 2020 款 12.9 寸 iPad Pro 进行了拆解，他们还没有在新 iPad Pro 中找到 U1 芯片的物理证据，除非它们隐藏在未揭开的部分射频组件屏蔽罩下。

另外，所有 iPhone 11 型号的 FCC 备案都列出了 6GHz 范围和 7-8GHz 范围内的频率。TechInsights 去年报道称，iPhone 11 型号的 U1 芯片在 6.24GHz 和 8.23GHz 两个不同的频率上传输。相比之下，FCC 文件显示，所有 2020 iPad Pro 型号在 Wi-Fi 的最大频率范围为 5GHz。

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