苹果 2020 款 iPad Pro 应未配备 U1 超宽带芯片

站长之家(ChinaZ.com) 4 月 2 日消息：据 MacRumors 报道，此前有报道称 2020 款 iPad Pro 机型都具有与 iPhone 11 系列相同的 U1 超宽带芯片，但他们收集的证据表明事实并非如此。

图片来自 Apple

MacRumors 表示，苹果针对 iPhone 11 和 iPhone 11 Pro 的技术规格列出了用于空间感知的超宽带芯片，但该芯片并未在新 iPad Pro 的技术规格中提及。苹果也没有在新闻稿或该设备的任何其它宣传材料中提及采用 U1 芯片的新款 iPad Pro。

此外，在运行 iPadOS 13.4 的新 iPad Pro 上，U1 芯片在 iPhone 11 型号上启用的定向 AirDrop 功能不存在。同样，新 iPad Pro 上没有苹果在 iOS 13.3.1 中添加到 iPhone 的超宽带开关。本周早些时候，知名拆解机构 iFixit 对 2020 款 12.9 寸 iPad Pro 进行了拆解，他们还没有在新 iPad Pro 中找到 U1 芯片的物理证据，除非它们隐藏在未揭开的部分射频组件屏蔽罩下。

另外，所有 iPhone 11 型号的 FCC 备案都列出了 6GHz 范围和 7-8GHz 范围内的频率。TechInsights 去年报道称，iPhone 11 型号的 U1 芯片在 6.24GHz 和 8.23GHz 两个不同的频率上传输。相比之下，FCC 文件显示，所有 2020 iPad Pro 型号在 Wi-Fi 的最大频率范围为 5GHz。