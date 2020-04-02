华为成立荣耀终端有限公司 注册资本3亿元

2020年初，一场突如其来的疫情，让各行各业意识到数字化给应对危机和转型升级带来了新的机遇，互联网+医疗、互联网+教育、互联网+公共服务等以互联网为载体的“互联网+服务”在疫情防控期间发挥了不可忽视的作用，成为各行业企业探索的新方向。在这其中，由广东欢太科技有限公司运营的互联网服务平台HeyTap，以万物互融为理念，持续助推互联网+服务转型升级。据悉，HeyTap伴随万物互融而生，由广东欢太科技有限公司运营，该公司成?