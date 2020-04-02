华为成立荣耀终端有限公司 注册资本3亿元

站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息：天眼查数据显示， 4 月 1 日，华为成立了荣耀终端有限公司，该公司注册资本为 3 亿元，由余承东任董事长。
值得注意的是，除了电子产品、卫星电视接收天线、佣金代理、增值电信等业务之外，该公司经营范围还包含了医疗器械。信息显示，其经营范围包含了医疗器械(第一类、第二类、第三类医疗器械)及前述产品的配套产品，并提供技术咨询和售后服务。
天眼查股东信息显示，该公司由华为投资控股有限公司全资持股。
站长之家(ChinaZ.com) 4月2日 消息：天眼查数据显示， 4 月 1 日，华为成立了荣耀终端有限公司，该公司注册资本为 3 亿元，由余承东任董事长。
值得注意的是，除了电子产品、卫星电视接收天线、佣金代理、增值电信等业务之外，该公司经营范围还包含了医疗器械。信息显示，其经营范围包含了医疗器械(第一类、第二类、第三类医疗器械)及前述产品的配套产品，并提供技术咨询和售后服务。
天眼查股东信息显示，该公司由华为投资控股有限公司全资持股。
今日，华为消费者业务CEO余承东发布微博称，看到之前在2013年发布的一条微博感触良多，华为终端能够走到今天“志向、意志、智慧、胸怀”这四点非常重要。
天眼查数据显示，2020年4月1日，荣耀终端有限公司成立，注册资本 3 亿人民币，法定代表人为郑丽英，董事长为余承东，公司经营范围包括佣金代理，货物或技术进出口，开发、生产、销售：通信及电子产品、计算机、卫星电视接收天线、高频头、数字卫星电视接收机、医疗器械（第一类、第二类、第三类医疗器械）及前述产品的配套产品，并提供技术咨询和售后服务；增值电信业务经营。天眼查股东信息显示，该公司由华为投资控股有限公司全?
昨晚的华为P40 系列全球线上发布会上，除了P40、P40 Pro、P40 Pro+三兄弟外，华为还带来了华为Watch GT2 新色、华为Watch GT2e、新款华为GENTLE MONSTER Eyewear智能眼镜等新品。但没想到，华为还憋了个“大招”。
天眼查数据显示，3月6日，京东旗下全资子公司北京京东旅行社有限公司发生工商变更，刘强东卸任公司经理，张雱卸任公司执行董事、法定代表人，以上职位均由辛利军接任；另外，李娅云卸任该公司监事，由檀赛利接任。
华为P40系列定档 3 月 26 日，现在距离该系列新机发布的时间时越来越近了，近日官方也在不断发微博为这几款手机预热。 3 月 24 日晚间，华为消费者业务CEO余承东就“上线”微博，发布了一条关于华为P40系列新机的信息。余承东发微称，“再过两天就是我们华为P40 全球线上发布会了，欢迎大家通过以下平台或形式同步观看。”
3月13日消息，昨日华为消费者业务CEO余承东在微博表示，华为可穿戴产品连续两年增速都保持在100%以上， 2019 年的增长速度超过了170%。目前，华为自研的麒麟A1 芯片已经应用在了多款可穿戴产品中。此外，在服务生态方面，华为运动健康APP，全球注册用户已经突破了一亿。
3月30日据pocket-lint报道，华为消费者业务CEO余承东在华为P40系列手机发布会之后接受了海外媒体的采访，他谈到华为已经建立了自家应用商店App Gallery，但仍希望使用谷歌的所有服务。余承东还表示，华为大量投资摄像头，每部P40上的摄像头成本是 100 美元，甚至可能超过 100 美元。接下来的两年里，手机摄像头依旧非常重要，华为不会停止相关研发。
3月6日据天眼查数据显示，近日，京东旗下全资子公司江苏京东信息技术有限公司发生工商变更，刘强东卸任该公司总经理一职，同时，张雱卸任该公司执行董事、法定代表人，以上职位，均由曹珂接任。此外，李娅云卸任该公司监事，由丁永晟接任。在2020年刘强东已经卸任京东旗下多家子公司高管职务，这次是第9家今年卸任高管的子公司。
隔夜美股三大指数暴跌超9%，投资者应理性分析，避免恐慌情绪引发踩踏事件，造成损失扩大化。 美股暴跌因素1：疫情扩大，世卫组织将疫情定性为“大流行”、特朗普宣布 30 日旅欧禁令。 对照A股分析：中国疫情控制十分有效，企业复工率快速回升，央行、统计局、商务部等权威数据显示二月份经济低点已过。 美股暴跌因数2： 10 年牛市造成估值水平高。 对照A股分析：道指市净率4. 5 倍、标普市净率3. 35 倍;沪指市净率1. 4 倍、深成指
2 月社融数据分析：企业短贷支撑个贷拖累明显 核心观点：随着疫情基本得到控制，企业陆续复工，居民的消费、购房需求将逐渐恢复;财政发力下，企业中长期信贷、政府债不会弱;资管新规的过渡期可能延长， 委贷+信托也将对社融增速有积极作用。 事件 2 月社融结构分析：信贷平稳，拖累 2 月社融主要是政府债、表外融资。 1、在防疫信贷对冲下，新增信贷较去年同期缩量不大：2 月新增信贷 7202 亿，新增规模较去年同期仅下降 439 亿?
核心观点：看好产业集中度提升过程中的国产仿制药进口替代逻辑，排序上，不考虑品牌因素，原研越是寡头垄断的品种，替代空间越大。带量采购下中标品种大幅降价，仿制药还有投资空间吗?从药品结构调整看仿制药投资的预期差2020 年初的带量采购至今仍让人印象深刻：大幅降价、龙头洗牌，似乎仿制药领域不确定性成为最大的确定性，集采相关的仿制药标的成为“需短期规避”的重点品种。带量采购对中标企业、非中标企业和药品子行业，带
2020年初，一场突如其来的疫情，让各行各业意识到数字化给应对危机和转型升级带来了新的机遇，互联网+医疗、互联网+教育、互联网+公共服务等以互联网为载体的“互联网+服务”在疫情防控期间发挥了不可忽视的作用，成为各行业企业探索的新方向。在这其中，由广东欢太科技有限公司运营的互联网服务平台HeyTap，以万物互融为理念，持续助推互联网+服务转型升级。据悉，HeyTap伴随万物互融而生，由广东欢太科技有限公司运营，该公司成?
核心观点：北斗芯片是我国芯片领域自主可控的代表北斗三号即将完成全面组网，下游应用市场即将进入高速发展阶段北斗海外市场有望取得更大突破。 事件：3 月 9 日 19 时 55 分，我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭， 成功发射北斗系统第 54 颗导航卫星。5 月份，将按计划发射最后一颗地球静止轨道卫星。届时，北斗三号全球星座部署将全面完成。 北斗芯片是我国芯片领域自主可控的代表。我国 GNSS 产业起步晚于美国，芯片
特斯拉 2020 年计划新增充电桩 4000 个，约为过去 5 年建设总量的 2 倍。 过去的 2019 年特斯拉新增 112 座超级充电站，874 个充电桩，截止目前特 斯拉超级电站覆盖 140+座中国城市，超级充电桩数量已经突破 2300 个。特斯拉计划 2020 年在国内继续新增 4000 个以上超级充电桩，是过去五年建 设总量的接近 2 倍，可以预见的是 2020 年新增 15w 辆特斯拉对充电需求的 增长将是爆发式的，特斯拉加快充电站布局也将进一步刺激第三方运
天眼查数据显示， 4 月 1 日，荣耀终端有限公司成立，注册资本 3 亿人民币，法定代表人为郑丽英，公司经营范围包括佣金代理，货物或技术进出口，开发、生产、销售：通信及电子产品、计算机、卫星电视接收天线、高频头、数字卫星电视接收机、医疗器械(第一类、第二类、第三类医疗器械)及前述产品的配套产品，并提供技术咨询和售后服务;增值电信业务经营。
“定制”成为一种简单而时尚的生活方式，消费者对于产品的购买，已经不仅仅是对产品功能的需求，更多将心力倾注在对自我情感的一种倾诉。可以说，定制本身也是特定的消费族群的生活方式的表达。“彰显自我”已经不是一个简单的口号，付诸实践是时尚达人的不二选择，做最独特的自己，享受“专属”的服务，恰是很多消费者梦寐以求的。消费者通过度身定做这个过程，让自己的个性彰显无遗。对于企业而言，定制是企业品牌品质和文化的提
2020 年，受新冠肺炎的影响，许多企业面临着前所未有的冲击，我们听到许多大型企业选择大规模裁员以自救，大量连锁品牌被迫关店。进入 3 月以来企业逐渐复工，但仍然面临着市场低迷订单数下降、产业链上下游复工不同步、交通物流不畅、复工人员短缺、防护资源匮乏等诸多问题。这对于中小型企业来说更直接涉及到生死存亡，许多企业在寒冬中消失。世界另一头的美国则是面临着疫情和股市的双重夹击，有人说，我们也许能见证世界经济危
3月26日消息，天眼查数据显示，近日 58 到家成立保险经纪新公司——五八到家保险经纪有限公司。五八到家保险经纪有限公司成立于 2020 年 3 月 17 日，注册资本为 5000 万，法定代表人为付尔庆，经营范围包括保险经纪业务。天眼查股东信息显示，该公司为五八到家联保科技有限公司全资子公司。
面对突如其来的新冠肺炎疫情，木公(重庆)医疗器械科技有限公司响应政府的号召，自疫情以来紧急入驻重庆巴南生物城，在各级政府的帮扶下，积极转型筹建口罩厂，第一批口罩预计 3 月 10 日之后正式投产面世。随着复工潮的来临，疫情防控仍然严峻，口罩紧俏，许多群众表示一“罩”难求。口罩的短缺不但影响群众的正常生活出行，更严重的是将影响疫情防控工作。面对不断凸显的防控物资短缺问题，木公(重庆)医疗器械科技有限公司决定全?
日本横河(YOKOGAWA)从事测试测量仪器的开发、销售、服务和支持已有 100 余年历史。在中国，横河测量技术(上海)有限公司，作为日本横河的全资子公司也已为广大国内客户服务了近20 年。其前身为上海横河国际贸易有限公司，成立于 2000 年，自那时起就设立了专门的服务部门，建立了维修体系，以解决用户的后顾之忧。由于始终坚守品质第一的工匠理念，横河的产品和服务被越来越多的用户认可，横河测量仪器的市场保有量不断攀升。良好的