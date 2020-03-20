受疫情影响，Disney+在印度发布时间无限期推迟

受新冠病毒疫情影响，很多企业纷纷延迟了各种活动和产品发布日期。最近的一个例子就是Disney++在印度发布日期被迫延迟了。据报道，Disney+计划于 3 月 29 日通过Hotstar流媒体服务在印度推出，现在已经无限期推迟了。（thenextweb）
受新冠病毒疫情影响，很多企业纷纷延迟了各种活动和产品发布日期。最近的一个例子就是Disney++在印度发布日期被迫延迟了。据报道，Disney+计划于 3 月 29 日通过Hotstar流媒体服务在印度推出，现在已经无限期推迟了。（thenextweb）
DoNews5 月 28 日消息(记者 刘文轩)此前有消息称迪士尼旗下流媒体平台Disney+将于 6 月在日本上线，现在官方公布了更确切的上线时间。Disney+日本官方Twitter今天发布第一条推文，宣布Disney+将于 6 月 11 日在日本上线。用户能够以每月 700 日元(约 42 元人民币)的价格观看到迪士尼、皮克斯、漫威、星战、国家地理系列的影片。从Disney+日本官网的问答区可以看到，Disney+在日本将提供英文、日文发音和字幕，具体内容也会根据作品
备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。DiDi说泵是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为0，综合排名位列1049940名，社会分类排名位列139040名，领先了6.0%的百家号。 DiDi说泵百家号概况 DiDi说泵的简介为八年工业泵实战经验帮你水泵选型！，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过0篇的游戏内容，最近该作?
DoNews 6月3日消息（记者 程梦玲）北京时间3日消息，印度最大唱片公司之一Saregama India周三宣布，已与美国社交媒体巨头Facebook达成一项全球许可协议，将允许用户从其大量宝莱坞音乐目录中选择乐曲，用于他们的Facebook和Instagram帖子。受此消息推动，Saregama股价周三盘中一度暴涨20%，触及涨停。此项交易的财务条款未予透露。Saregama称，Facebook和Instagram用户现在可以在他们的帖子和“故事”中添加来自其超过10万首跨越25
近日，腾讯音乐发布了 2020 年第一季度财报，报告期内腾讯音乐的营收为63. 1 亿元，同比增长10.0%。仅仅是从字面上来看，腾讯音乐的确保持了10%的营收增速，但这一成绩相较去年明显大幅放缓。
这个初夏最火的造型是什么?不少人可能会脱口而出——“淡黄的长裙，蓬松的头发。。。”就连我这个上古时期的老年人，都开始每周四和周六准时点开爱奇艺首页，吸一口青春美少女们。原因无他，后疫情灰色时期，还有什么能比漂亮小姐姐的灿烂笑容更能让人感觉到人间值得呢?而我上一次真情实感追完的的女团选秀，可能要追溯到……《超级女声》。
AMD、Intel、NVIDIA，作为CPU/GPU芯片行业的三大上游巨头，一举一动都对整个产业有着巨大的影响，而现在，似乎整个产业链都被三家的产品发布节奏给整懵了。产业链人士认为，三家巨头的新品发布
Windows10 的 2004 版本似乎破坏了DISM工具的原有功能，我们在设备上验证了这款基于命令行的诊断程序的问题。操作系统更新后，DISM命令工具可能会报告错误的损坏状态。例如，你可能会收到DISM工具的错误报告，即使已经修复了，但问题依然是存在的。
在今年的第 26 届年度显示器行业大奖上，苹果凭借其Pro Display XDR赢得了“年度最佳显示器”大奖。
据外媒Techspot报道，华纳媒体终于通过急需的整合努力，解决其各种HBO产品的混乱性质。到目前为止，HBO已经运营了其高端电视服务，HBO Go--为那些同时订阅有线电视产品的人提供的流媒体应用程序;HBO Now是一个独立的会员计划，为那些没有通过有线电视提供商获得HBO的人提供，HBO Max则以现有的节目和华纳媒体库的其他内容为特色。后两种产品的价格均为每月14. 99 美元。
6月12日消息，据国外媒体报道，LG旗下专注于面板事务的LG Display，已被韩国选定为可伸缩显示屏研发的领导厂商。LG Display被韩国选定为可伸缩显示屏研发的领导厂商的消息，是LG Display在官网宣布的。官网的信息显示，LG Display已被韩国产业通商资源部(MOTIE)，选定为可伸缩显示屏研发这一国家项目的领导厂商。LG Display在官网上表示，他们会监督这一大型研发项目的进展，可伸缩显示屏研发项目，是韩国产业通商资源
虽然5月份的GTC 2020演讲中，NVIDIA已经正式发布了7nm工艺的安培GPU，但首发的A100是面向数据中心市场的，安培游戏卡的还是个谜。最近一周RTX 3000系列显卡的爆料很多，NVIDIA已经开始调查代工厂
疫情虽然暂时抑制线下经济的发展速度，但是给在线经济带来了前所未有的市场机遇，加速了在线办公、在线教育、云展会等在线经济形式的蓬勃发展。为了适应当前云展会的市场需求，DIC EXPO2020 国际显示技术及应用创新展（简称DIC EXPO显示展）承办方励程展览在 2020 年 7 月22- 24 日展览开幕之前，率先推出了显示行业首个线上展览平台——“DIC显示展”小程序，串联显示产业链企业，打造显示产业线上新生态。据了解，DIC EXPO显示展
【TechWeb】6月23日消息，据外媒报道，微软的Xbox游戏机部门周一表示，公司将关闭视频游戏互动流媒体直播平台Mixer，并将该服务的用户转移至Facebook的游戏平台。公开报道显示，微软于2016年买下Beam，将其更名为Mixer，并整合进Xbox平台。为了挑战亚马逊的Twitch，微软还重金挖来Ninja等直播大腕，但始终无法赶上Twitch的领先地位。Xbox在一篇博客帖子中称，从7月22日开始，所有的Mixer网站和应用程序都将把相关用户重定向到Face
所有的成绩，都是实力的最好背书；所有品质，也需要用成绩来佐证。由权威协会中国光学光电子行业协会液晶分会CODA唯一主办 2020 中国（上海）国际显示技术及应用创新展（简称DIC EXPO显示展）凭借自身的专业、权威、高品质、高规格、大规模，成为全球显示行业年度盛会，自进入公众视野以来关注度始终居高不下，吸引了显示产业链上的企业争相加入，现展位即将售罄。作为疫后全球显示展会的先锋，DIC EXPO显示展将于 7 月22- 24 日上
AMD去年7月推出的7nm锐龙3000处理器一直卖的不错，下个月应该会推出改良版的锐龙3000XT系列处理器，有望再添一把火。AMD在DIY市场上稳步推进，有可能改写10年来的历史，市场份额逼近30%。根据
从昨天开始，618大战正式拉开了帷幕，多家手机厂商已经发布了618战报，各种各样的第一、冠军比比皆是。看完了数码的，来看看DIY的，今天微星也发布了618战报，61当天最高增长850%，显示器、主板
Disorder是网易游戏520线上发布会发布的全新多英雄射击手游，得到了很多玩家的关注，最近也要进行先遣测试了，很多玩家还不知道disorder在哪预约测试资格，下面就来为大家分享一下。
今天，奢侈品牌Dior低调入驻天猫，开出首家官方旗舰店。旗舰店首页上显示，诸多品牌即将在 7 月底盛大开幕。Dior 的明星产品 Miss Dior 香水系列、烈艳蓝金唇膏都在该店首屏推广之列。Dior 还强调了自身是 “官方唯一天猫旗舰店”和 “100% 的官方正品保证”。
2020 年 5 月 18 日， SIIA(美国软件与信息产业协会)宣布了 2020 年产品CODiE奖的商业技术获奖名单。本次CODiE奖超过数千家企业竞争， 其中不乏Red Hat(红帽)公司等标普 500 指数成员。VANTIQ最终突破重围，再次获得‘SIIA CODiE 最佳平台即服务(PaaS)奖’。SIIA CODiE奖项在软件行业含金量极高，被誉为IT届的‘奥斯卡’。值得一提的是，VANTIQ在过去的三年中曾入围该奖项决赛三次， 2019 年夺冠一次。本次是VANTIQ再度获得SIIA CO
Quibi曾是国外一个备受期待的短视频流媒体平台，不过在表现不佳之后，这家公司正考虑裁员10%左右。
近日，《魔道祖师》广播剧在猫耳FM已拥有4亿播放量，猫耳FM与搜狗输入法合作，推出了一款魔道祖师皮肤，给喜爱魔道祖师的搜狗输入法用户使用。谁成..
DoNews 6月25日消息（记者 丁凡）据外媒报道，苹果在2020年度全球开发者大会上宣布了iOS 14系统中的一系列新隐私功能，包括防止用户被应用程序和网..
自AirPods以来，像谷歌、微软等各大科技巨头以及各手机厂商都推出了自家的真无线耳机来抢占这个全新的手机配件市场，而近日，LG也推出了自家的真无..
6月3日，荣耀Play4系列发布，分为荣耀Play4和荣耀Play4 Pro两款机型。其中荣耀Play4 Pro售价2899元（8GB+128GB），另有红外测温版（8GB+128GB）售..
6月25日消息，近日网络上曝光了一份针对一周前江西一辆特斯拉Model 3疑似失控的事故“修理合同”，该合同阐述了官方对于这次事故的调查..
【TechWeb】6月25日消息，据国外媒体报道，苹果公司在当地时间周一的全球开发者大会上，已公布了基于ARM架构自研Mac处理器的计划，首款自研芯片Ma..
在本月上旬被下架的经典电影《乱世佳人》在又重新上架了HBO Max流媒体平台，此前《乱世佳人》被下架原因是美国掀起的黑人平权运动，这部电影因为独..
不少人都知道新款的iPhone价格都不便宜，而如果是一整车的话，那估计价值至少要上千万甚至上亿。最近就有装满一整车的iPhone在运输途中不幸被烧，..
尽管之前一加创始人兼首席执行官刘作虎曾在推特上为一加的新机OnePlus Z（暂命名）预热，但是并没有透露这款定位更低，价格更便宜的5G新机将会于何..
继宝骏E100\E200、宏光MINI等电动车之后，上汽通用五菱昨日在新能源汽车市场再下一城。日前，我们从官方获悉，新宝骏旗下微型纯电车—&mdash..
凤凰网科技讯 6月25日下午消息，天眼查数据显示，6月24日，银隆新能源股份有限公司发生工商变更，董明珠从股东中退出。资料显示，银隆新能源股份有..
此前一直传言，微软即将发布的次世代主机Xbox Series X不止一个版本，除了早前公布的性能强劲的标准版还，微软还会推出一个更为廉价的低配版来弥补..
【TechWeb】6月25日消息，日前，国家邮政局发出通知，要求全系统全行业切实做好端午节期间行业疫情防控和服务保障工作，保障寄递服务渠道安全畅通..
【TechWeb】6月25日消息，针对媒体报道的贝壳找房计划三季度赴美IPO的传闻，贝壳找房方面回应称，消息不实，目前尚无具体时间表。值得注意的是，此..
【TechWeb】6月25日消息，据国外媒体报道，月初预计电视和笔记本电脑面板订单强劲增长，面板厂商对今年三季度的前景已更加乐观之后，外媒又预计液..
【TechWeb】6月25日消息，据国外媒体报道，在接到多起触摸屏失灵的投诉之后，美国监管机构一开始对特斯拉Model S触摸屏问题进行调查，涉及约6.3万..
昨日，国家邮政局发布通知称，应切实做好端午节期间行业疫情防控和服务保障工作，保障寄递服务渠道安全畅通。通知指出，寄递企业要参照《疫情防..
用苏格拉底的“麦穗理论”和近代数学的“秘书问题”推导找到真命天子概率、用统计学算出考清华和中500万哪个更难、用费米悖论探讨外星人是否存在…..
DoNews 6月25日消息（记者 丁凡）软银表示，将回购5.75%的股份，总值至多5000亿日元。回购日期从6月26日开始直至明年3月31日。新的回购使目前回购..
今日，饿了么公布了其确诊外卖员的最新情况，饿了么表示，目前这名外卖员正在医院隔离治疗，状态还好，他的妻子和小孩都已经通过了核酸检测，结果..