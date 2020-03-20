受疫情影响，Disney+在印度发布时间无限期推迟

据外媒Techspot报道，华纳媒体终于通过急需的整合努力，解决其各种HBO产品的混乱性质。到目前为止，HBO已经运营了其高端电视服务，HBO Go--为那些同时订阅有线电视产品的人提供的流媒体应用程序;HBO Now是一个独立的会员计划，为那些没有通过有线电视提供商获得HBO的人提供，HBO Max则以现有的节目和华纳媒体库的其他内容为特色。后两种产品的价格均为每月14. 99 美元。