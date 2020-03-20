受疫情影响，Disney+在印度发布时间无限期推迟

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 快讯 > Disney+最新资讯 > 正文

受疫情影响，Disney+在印度发布时间无限期推迟

2020-03-20 16:50 · 稿源：站长之家

受新冠病毒疫情影响，很多企业纷纷延迟了各种活动和产品发布日期。最近的一个例子就是Disney++在印度发布日期被迫延迟了。据报道，Disney+计划于 3 月 29 日通过Hotstar流媒体服务在印度推出，现在已经无限期推迟了。（thenextweb

网友热搜:

华特迪士尼影片公司香港迪士尼京东迪士尼学生票2019迪士尼彩乐园dsn04迪士尼ceo年薪迪士尼乐园有几个迪士尼管理方式上海迪士尼视频迪士尼公主ariel迪士尼有哪些著名ip
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Disney+将在6月11日进入日本，每月700日元

    DoNews5 月 28 日消息(记者 刘文轩)此前有消息称迪士尼旗下流媒体平台Disney+将于 6 月在日本上线，现在官方公布了更确切的上线时间。Disney+日本官方Twitter今天发布第一条推文，宣布Disney+将于 6 月 11 日在日本上线。用户能够以每月 700 日元(约 42 元人民币)的价格观看到迪士尼、皮克斯、漫威、星战、国家地理系列的影片。从Disney+日本官网的问答区可以看到，Disney+在日本将提供英文、日文发音和字幕，具体内容也会根据作品

    Disney+ 迪士尼

  • “DiDi说泵”推广价格预估，靠谱的自媒体推广平台

    备注：本文数据来自站长之家移动传媒平台，文章涉及的数据依托平台大数据计算所得，非百度官方数据，仅供参考。DiDi说泵是当前百家号中的普通号，目前账号百家号权重为0，综合排名位列1049940名，社会分类排名位列139040名，领先了6.0%的百家号。 DiDi说泵百家号概况 DiDi说泵的简介为八年工业泵实战经验帮你水泵选型！，是一家主旨明确、领域专注的自媒体作者，截止目前为止他们已经在百家号上发布了超过0篇的游戏内容，最近该作?

    DiDi说泵 DiDi说泵百家号 DiDi说泵头条

  • 印度唱片公司Saregama India宣布已与Facebook达成一项全球许可协议

    DoNews 6月3日消息（记者 程梦玲）北京时间3日消息，印度最大唱片公司之一Saregama India周三宣布，已与美国社交媒体巨头Facebook达成一项全球许可协议，将允许用户从其大量宝莱坞音乐目录中选择乐曲，用于他们的Facebook和Instagram帖子。受此消息推动，Saregama股价周三盘中一度暴涨20%，触及涨停。此项交易的财务条款未予透露。Saregama称，Facebook和Instagram用户现在可以在他们的帖子和“故事”中添加来自其超过10万首跨越25

  • 音乐流媒体平台“二战”来临？

    近日，腾讯音乐发布了 2020 年第一季度财报，报告期内腾讯音乐的营收为63. 1 亿元，同比增长10.0%。仅仅是从字面上来看，腾讯音乐的确保持了10%的营收增速，但这一成绩相较去年明显大幅放缓。

    QQ音乐 网易云音乐 音乐流平台

  • 解锁视频编码的前世今生：流媒体产业的隐藏剧情

    ​这个初夏最火的造型是什么?不少人可能会脱口而出——“淡黄的长裙，蓬松的头发。。。”就连我这个上古时期的老年人，都开始每周四和周六准时点开爱奇艺首页，吸一口青春美少女们。原因无他，后疫情灰色时期，还有什么能比漂亮小姐姐的灿烂笑容更能让人感觉到人间值得呢?而我上一次真情实感追完的的女团选秀，可能要追溯到……《超级女声》。

    视频编码 流媒体 视频平台

  • AMD/Intel/NVIDIA竞争惨烈：供应链懵了

    AMD、Intel、NVIDIA，作为CPU/GPU芯片行业的三大上游巨头，一举一动都对整个产业有着巨大的影响，而现在，似乎整个产业链都被三家的产品发布节奏给整懵了。产业链人士认为，三家巨头的新品发布

    AMD Intel NVIDIA

  • Windows 10 5月更新又出新问题：这次是DISM

    Windows10 的 2004 版本似乎破坏了DISM工具的原有功能，我们在设备上验证了这款基于命令行的诊断程序的问题。操作系统更新后，DISM命令工具可能会报告错误的损坏状态。例如，你可能会收到DISM工具的错误报告，即使已经修复了，但问题依然是存在的。

    win10 Windows10 微软

  • 外媒：苹果Pro Display XDR获得“年度最佳显示器”大奖

    在今年的第 26 届年度显示器行业大奖上，苹果凭借其Pro Display XDR赢得了“年度最佳显示器”大奖。

    苹果 苹果显示器 苹果公司

  • HBO将在7月31日关闭流媒体服务和应用HBO Go

    据外媒Techspot报道，华纳媒体终于通过急需的整合努力，解决其各种HBO产品的混乱性质。到目前为止，HBO已经运营了其高端电视服务，HBO Go--为那些同时订阅有线电视产品的人提供的流媒体应用程序;HBO Now是一个独立的会员计划，为那些没有通过有线电视提供商获得HBO的人提供，HBO Max则以现有的节目和华纳媒体库的其他内容为特色。后两种产品的价格均为每月14. 99 美元。

    HBO 流媒体

  • LG Display已被韩国选定为可伸缩显示屏研发领导厂商

    6月12日消息，据国外媒体报道，LG旗下专注于面板事务的LG Display，已被韩国选定为可伸缩显示屏研发的领导厂商。LG Display被韩国选定为可伸缩显示屏研发的领导厂商的消息，是LG Display在官网宣布的。官网的信息显示，LG Display已被韩国产业通商资源部(MOTIE)，选定为可伸缩显示屏研发这一国家项目的领导厂商。LG Display在官网上表示，他们会监督这一大型研发项目的进展，可伸缩显示屏研发项目，是韩国产业通商资源

    LGDisplay LG显示 可伸缩显示屏

  • RTX 3080系列显卡泄密严重 NVIDIA开始调查了

    虽然5月份的GTC 2020演讲中，NVIDIA已经正式发布了7nm工艺的安培GPU，但首发的A100是面向数据中心市场的，安培游戏卡的还是个谜。最近一周RTX 3000系列显卡的爆料很多，NVIDIA已经开始调查代工厂

    NVIDIA RTX 3080

  • 填补线上空白，“DIC线上展”打造显示产业合作新入口

    疫情虽然暂时抑制线下经济的发展速度，但是给在线经济带来了前所未有的市场机遇，加速了在线办公、在线教育、云展会等在线经济形式的蓬勃发展。为了适应当前云展会的市场需求，DIC EXPO2020 国际显示技术及应用创新展（简称DIC EXPO显示展）承办方励程展览在 2020 年 7 月22- 24 日展览开幕之前，率先推出了显示行业首个线上展览平台——“DIC显示展”小程序，串联显示产业链企业，打造显示产业线上新生态。据了解，DIC EXPO显示展

    DIC线上展

  • 外媒：微软将关闭视频游戏互动流媒体直播平台Mixer

    【TechWeb】6月23日消息，据外媒报道，微软的Xbox游戏机部门周一表示，公司将关闭视频游戏互动流媒体直播平台Mixer，并将该服务的用户转移至Facebook的游戏平台。公开报道显示，微软于2016年买下Beam，将其更名为Mixer，并整合进Xbox平台。为了挑战亚马逊的Twitch，微软还重金挖来Ninja等直播大腕，但始终无法赶上Twitch的领先地位。Xbox在一篇博客帖子中称，从7月22日开始，所有的Mixer网站和应用程序都将把相关用户重定向到Face

    微软 流媒体 直播

  • 显示行业年度盛会——DIC EXPO显示展招展进入倒计时

    所有的成绩，都是实力的最好背书；所有品质，也需要用成绩来佐证。由权威协会中国光学光电子行业协会液晶分会CODA唯一主办 2020 中国（上海）国际显示技术及应用创新展（简称DIC EXPO显示展）凭借自身的专业、权威、高品质、高规格、大规模，成为全球显示行业年度盛会，自进入公众视野以来关注度始终居高不下，吸引了显示产业链上的企业争相加入，现展位即将售罄。作为疫后全球显示展会的先锋，DIC EXPO显示展将于 7 月22- 24 日上

    DICEXPO显示展 显示技术

  • AMD将改写10年来DIY市场历史：份额逼近30% 大厂全齐了

    AMD去年7月推出的7nm锐龙3000处理器一直卖的不错，下个月应该会推出改良版的锐龙3000XT系列处理器，有望再添一把火。AMD在DIY市场上稳步推进，有可能改写10年来的历史，市场份额逼近30%。根据

    AMD CPU 锐龙

  • DIY市场全面复活 微星发布618战报 最高850%增长

    从昨天开始，618大战正式拉开了帷幕，多家手机厂商已经发布了618战报，各种各样的第一、冠军比比皆是。看完了数码的，来看看DIY的，今天微星也发布了618战报，61当天最高增长850%，显示器、主板

    微星 主板 显示器

  • Disorder先遣测试官网预约地址 先遣测试资格预约入口

    Disorder是网易游戏520线上发布会发布的全新多英雄射击手游，得到了很多玩家的关注，最近也要进行先遣测试了，很多玩家还不知道disorder在哪预约测试资格，下面就来为大家分享一下。

    disorder disorder先遣测试

  • Dior低调入驻天猫 开出官方唯一天猫旗舰店

    今天，奢侈品牌Dior低调入驻天猫，开出首家官方旗舰店。旗舰店首页上显示，诸多品牌即将在 7 月底盛大开幕。Dior 的明星产品 Miss Dior 香水系列、烈艳蓝金唇膏都在该店首屏推广之列。Dior 还强调了自身是 “官方唯一天猫旗舰店”和 “100% 的官方正品保证”。

    Dior 天猫旗舰店 Dior入驻天猫

  • 梅开二度！ VANTIQ再获SIIA CODiE 最佳PaaS大奖

    2020 年 5 月 18 日， SIIA(美国软件与信息产业协会)宣布了 2020 年产品CODiE奖的商业技术获奖名单。本次CODiE奖超过数千家企业竞争， 其中不乏Red Hat(红帽)公司等标普 500 指数成员。VANTIQ最终突破重围，再次获得‘SIIA CODiE 最佳平台即服务(PaaS)奖’。SIIA CODiE奖项在软件行业含金量极高，被誉为IT届的‘奥斯卡’。值得一提的是，VANTIQ在过去的三年中曾入围该奖项决赛三次， 2019 年夺冠一次。本次是VANTIQ再度获得SIIA CO

    VANTIQ PaaS

  • 消息称短视频流媒体Quibi考虑裁员10% 高管自愿减薪10%

    Quibi曾是国外一个备受期待的短视频流媒体平台，不过在表现不佳之后，这家公司正考虑裁员10%左右。

    短视频流媒体 Quibi Quibi裁员
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM