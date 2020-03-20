尽管备受争议，Twitter仍不会删除马斯克关于新冠病毒的推文

站长之家(ChinaZ.com) 3月20日 消息:马斯克曾在推特上表示，儿童对新冠病毒“基本上是免疫的”，然而早期证据就表明儿童也可能被感染并严重患病。

马斯克在美国东部时间周四下午 5 点 55 分发布了这条推文，回应推特用户@Hopeful Pope of Muskanity的提问。

马斯克写道：“孩子们基本上是免疫的，但目前患有疾病的老年人是脆弱的。孩子和祖父母之间亲密接触的家庭聚会可能是最危险的。”

针对马斯克发表的与新指南相矛盾的言论，Twitter并没有采取管制的措施，无疑引发了更大的争议。虽然在正常情况下，年轻人似乎受到 新冠病毒的影响较小。但有早期证据表明，该病毒 仍有可能对儿童，特别是婴儿，造成重大的健康问题。

本周早些时候，Twitter宣布将与Facebook和其他企业联合起来，对抗关于这一日益严重的流行病的错误信息。但根据Twitter的说法，这还不足以让马斯克的推文成为虚假信息。

该公司在向the Verge网站发表的一份声明中表示：“在审查这条推文的整体背景和结论时，它没有违反我们的规则。”“我们将继续与卫生当局等可信赖的合作伙伴协商，以确定最有害的内容。”（theverge）