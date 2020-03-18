趣店财报：2019Q4营收19.32亿元 净利润1.279亿元

当5G时代遇上突如其来的疫情，数字化成为中国经济的主要驱动力。在诸多领域，线下业务向线上业务的转型已经是大势所趋。如何刺激消费、拉动内需成为当下的主要命题，而消费金融的增长，金融科技水平的提升，成为解锁难题的关键。消费金融是高度依赖场景的金融产品。在此次疫情期间，保险行业科技转型加速，从线上获客、投保，到视频客服、微信理赔，每个环节几乎都可以在“云端”高效完成，这不仅解决了传统保险业务的痛点，也培养