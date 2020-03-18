趣店财报：2019Q4营收19.32亿元 净利润1.279亿元

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息:今天，趣店发布了 2019 年第四季度财报。财报数据显示， 2019 年第四季度，趣店集团总收入为19. 32 亿元人民币(2. 77 亿美元)，同比去年增长7.1%;净利润为人民币1. 279 亿元(约合 1840 万美元)，较上年同期下滑87.7%。
2019 年全年，趣店总收入为88. 40 亿元(12. 70 亿美元)，同比增长14.9%;实现调整后净利润33. 52 亿元(4. 81 亿美元)，同比增长31.5%。
截至 2019 年 12 月 31 日，趣店累计注册用户数 7946 万，服务用户数 612 万，累计服务用户 1904 万。截至四季度末，平台 180 天以上的逾期率低于3.2%。
趣店集团投资者关系副总裁祝祺表示：“新型冠状病毒疫情的发生，给中国的线上消费信贷行业带来了更多挑战。 2020 年第一季度，趣店将秉持保护公司资产安全的目标，继续保持严格的信审标准，缩减业务规模。”
另外，趣店宣布，杨家康由于个人原因申请辞去趣店集团CFO一职，其将继续担任公司财务顾问。高岩出任趣店集团财务副总裁，祝祺出任投资者关系副总裁。