趣店财报：2019Q4营收19.32亿元 净利润1.279亿元

分享文章
参与评论
撤稿纠错
站长之家首页 > 数说 > 趣店最新资讯 > 正文

趣店财报：2019Q4营收19.32亿元 净利润1.279亿元

2020-03-18 17:02 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息:今天，趣店发布了 2019 年第四季度财报。财报数据显示， 2019 年第四季度，趣店集团总收入为19. 32 亿元人民币(2. 77 亿美元)，同比去年增长7.1%;净利润为人民币1. 279 亿元(约合 1840 万美元)，较上年同期下滑87.7%。

2019 年全年，趣店总收入为88. 40 亿元(12. 70 亿美元)，同比增长14.9%;实现调整后净利润33. 52 亿元(4. 81 亿美元)，同比增长31.5%。

趣店 (2)

截至 2019 年 12 月 31 日，趣店累计注册用户数 7946 万，服务用户数 612 万，累计服务用户 1904 万。截至四季度末，平台 180 天以上的逾期率低于3.2%。

趣店集团投资者关系副总裁祝祺表示：“新型冠状病毒疫情的发生，给中国的线上消费信贷行业带来了更多挑战。 2020 年第一季度，趣店将秉持保护公司资产安全的目标，继续保持严格的信审标准，缩减业务规模。”

另外，趣店宣布，杨家康由于个人原因申请辞去趣店集团CFO一职，其将继续担任公司财务顾问。高岩出任趣店集团财务副总裁，祝祺出任投资者关系副总裁。

网友热搜:

联通上半年财报陌陌财报大涨股价却跌18q1财报什么意思京东财报预测搜狐2019第一季度财报虎牙2018第一季度财报趣店集团是金融诈骗吗阿里2019一季度财报优信财报趣店集团总部在哪里
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 榕树贷款：金融科技助力消费信贷供需两端对接

    疫情蔓延使得全球经济都受到了不同程度的影响，在各国都致力于推动经济复苏、恢复市场活力的当下，以不同方式刺激需求、拉动消费是最为重要的一种手段。 5 月 27 日，中央文明办明确表态：不再将占道经营、马路市场、流动商贩列为文明城市测评考核内容，成为“地摊经济”松绑的信号。 中国拥有世界上规模最大、成长最快的中等收入群体，在消费方面的潜力巨大。发放消费券、打折促销这些刺激消费的方法沿用已久，但要保证商家或平?

    金融科技 消费信贷

  • 趣店2020Q1财报：营收9.579亿元 同比下降54.3%

    今日，趣店发布了截至 3 月 31 日的 2020 年第一季度财报，财报显示，2020Q1趣店总营收为人民币9. 579 亿元(约合1. 353 亿美元)，与上年同期的人民币20. 969 亿元相比下滑54.3%。净亏损为人民币4. 865 亿元(约合 6870 万美元)

    趣店

  • 趣店2020第一季度财报：营收9.579亿元 同比下降54.3%

    日，趣店发布了截至 3 月 31 日的 2020 年第一季度财报，财报显示，2020Q1 趣店总营收为人民币9. 579 亿元(约合1. 353 亿美元)，与上年同期的人民币20. 969 亿元相比下滑54.3%。净亏损为人民币4. 865 亿元(约合 6870 万美元)，而上年同期净利润人民币9. 496 亿元。

    趣店 趣店财报 财报

  • 欲穷万里目 趣店加寺库？

    作为国内奢侈品电商第一股，在奢侈品电商这个垂直领域，论资排辈的话寺库算得上趣店(万里目)的大哥。但是这位大哥这两年的日子过得并不舒坦。

    趣店 寺库 万里目

  • 趣店宣布 1 亿美元投资寺库，持股 28.9%成第一大股东

    凤凰网科技讯 6月3日晚间消息，趣店对外宣布，将以至多1亿美金的价格认购寺库至多10,204,082股新发A类普通股。交易完成后，趣店将持有寺库约28.9%的股份，成为其第一大股东。此外，双方将在全球奢侈品电商领域开展全面战略合作。今年 3 月，趣店对外推出全球跨境奢侈品电商平台万里目。趣店集团创始人、董事长兼CEO罗敏表示，“我们相信此次合作会给寺库与万里目的用户带来更好的购物体验，为全球奢侈品电商行业带来更多改变；我们

    趣店 寺库 投资

  • 趣店宣布1亿美元投资寺库 成第一大股东

    今日，趣店与奢侈品服务平台寺库宣布，趣店将以至多 1 亿美金的价格认购寺库至多10，204， 082 股新发A类普通股。交易完成后，趣店将持有寺库约28.9%的股份，成为其第一大股东。

    趣店 寺库

  • 艾德财报提醒-康基医疗正式招股!甲骨文、车美仕等将发布财报

    康基医疗(09997.HK)正式招股，招股时间为 16 日至 19 日，招股价介乎12. 36 港元至13. 88 港元，拟发行2. 253975 亿新股，集资规模27.86-31. 29 亿港元，每手 500 股，入场费7009. 93 港元，预计于 6 月 29 日上市。 艾德一站通最高 10 倍槓桿融资(待定)打新已启动，艾德一站通打新康基医疗可享专属打新福利! 美國联储局表示，现时美国经济极不稳定，预期经济前景不乐观。同时，疫情似乎在全球有再次爆發的迹象，市場憂慮这将给经

    甲骨文 车美仕

  • 趣店1亿美元投资寺库 持股28.9%成第一大股东

    6月4日消息，据报道，趣店将以至多1亿美金的价格认购寺库至多10,204,082股新发A类普通股。交易完成后，趣店将持有寺库约28.9%的股份，成为其第一大股东。除了资本层面的合作外，双方将在全球奢侈品电商领域开展全面战略合作。受此消息影响，寺库股价大涨。截至美东时间6月3日收盘，寺库股价大涨52.56%，报3.28美元，总市值1.65亿美金。趣店收盘上涨4.76%。

    趣店 寺库 奢侈品电商

  • 打破小微信贷困境，百融云创开出科技“良方”

    小微信贷一直是国家货币政策非常重视的领域。近日，为鼓励银行加大对小微企业信用贷款的投放度，央行创设了新的货币政策工具——普惠小微企业信用贷款支持计划，本质是为符合条件的地方法人银行提供一年期无息资金。 不过，单纯靠政策牵引似乎不是解决小微企业融资困境的最根本方法。近日，多位来自中小银行和基层监管部门的人士反映，银行出于风险防范的角度考虑还是会更偏向于有抵押或担保的小微贷款，但是银行用于评判企业信用

    百融云创

  • 北京消费券详细领取步骤教程 北京消费券怎么领取？

    北京将从6月6日开始发放122亿元的消费券，这些消费券不仅涵盖了线上购物也能进行线下的消费，很多人都想知道怎么领取北京消费券，下面就来为大家分享一下北京消费券详细领取步骤教程。

    北京消费券

  • 疫情下的“超前消费”困境， 当代年轻人白酒消费观是这样

    2020 开年，突如其来的“新冠”疫情打乱了消费市场。一时间，直播带货、“云概念”、“宅经济”……悄悄走热。前几年备受年轻人推崇的“超前消费”理念，今年也随之降温。据腾讯《 2019 中国奢侈品市场消费者数字行为洞察报告》，消费者年轻化趋势继续。高端奢侈品消费者平均年龄为 31 岁， 30 岁以下的人群贡献了高端奢侈品42%的消费，这部分消费中“超前消费”又占了相当的比重。有网友说，疫情让当代年轻人认清了正确的消费观，

    超前消费 白酒消费观

  • 信用算力：数字化运营，助力中小银行信贷业务降本增效

    在数字化 3. 0 即“数据驱动业务”的阶段，基于数据应用体系，业务方围绕组织架构和业务流程，建立全方位的监控体系及模型体系，做到数据采集、加工、使用和共享的循环机制，充分利用数据和模型能力来实现业务的降本增效。聚焦到中小银行数字化建设层面，数据与业务的关系则更加紧密，数据对组织和业务的驱动作用也更加明显。信用算力CEO张建梁认为，建立以数据为基础，以客户为中心，构建“数据+洞察+场景+渠道/内容”多位一体的?

    信用算力 数字化运营 银行信贷

  • 连接消费金融与保险人 期待合伙人深度融合消费场景

    当5G时代遇上突如其来的疫情，数字化成为中国经济的主要驱动力。在诸多领域，线下业务向线上业务的转型已经是大势所趋。如何刺激消费、拉动内需成为当下的主要命题，而消费金融的增长，金融科技水平的提升，成为解锁难题的关键。消费金融是高度依赖场景的金融产品。在此次疫情期间，保险行业科技转型加速，从线上获客、投保，到视频客服、微信理赔，每个环节几乎都可以在“云端”高效完成，这不仅解决了传统保险业务的痛点，也培养

    消费金融 互联网金融

  • 北京将发放消费券 在京消费者可通过京东APP领取使用

    6月3日，北京市政府宣布，将于6月6日开始，全面启动发放电子消费券，以加快恢复消费信心，促进消费市场回暖，推动首都经济高质量发展。据悉，6月6日起，在京消费者通过京东APP领取的北京消费券，可在线上、线下参与活动的商家进行消费使用。根据官方的介绍，北京市消费券将面向在京消费者发放，采用分期分批方式，先到先得，领完为止。对于抗疫一线人员及低收入群体还将给予特殊消费补贴。面对消费群体的多样化。具体?

    消费券 京东APP

  • 122亿北京消费券开抢 北京消费券领取攻略

    6月6日上午北京消费券第一批开始发放领取，本次发放的消费券可以在多个线上平台使用，其中京东是本次消费券主要的领取途径，以下是消费券领取具体步骤。

    北京消费券 122亿北京消费券开抢

  • 和包支付积分消费成时尚 爆品抢兑获消费者参与热潮

    现代互联网科技引领人们多样化与新颖化的消费方式,其中,积分换购就是一种深受消费者喜爱的潮流网购消费形式。找准了大众消费行为的这一大特点,和包支付推出”爆品抢兑 折扣换购”,一时之间吸引了不少消费者的热情参与,且为和包商城5月份拉动大量的数据与销售增长。据悉, ”爆品抢兑 折扣换购”在中移电子商务经营的移动支付平台——和包支付上推出,该平台作为中国最大的移动支付软件之一,覆盖有通信充值、金融服务、和包商城、生活

    和包支付 积分消费

  • 便利蜂发布北京夜消费报告 90后消费者占54%

    【TechWeb】6月8日消息，日前，北京宣布进行消费季，借此便利蜂发布最新的北京夜消费报告。报告显示，进入5月，北京夜间消费明显升温，不过不同商圈夜间消费的回暖进程快慢不一。据了解，便利蜂此次发布的报告基于其位于北京市区的500多家门店的晚上10点至次日5点的消费数据及商圈信息。报告称，三里屯、国贸CBD等传统商圈升温最快，百子湾、望京等居民区的客流甚至超过了去年同期，五道口、中关村等“后浪”聚集区也在逐步回暖，

    北京 消费者 便利蜂

  • “北京消费季”来了！微信支付发放20亿消费券助力城市复苏

    6 月 3 日，北京市宣布开启“北京消费季”。本次活动将以“品味消费，京范儿(FUN)生活”为主题，采取“政府搭台、企业唱戏、全民参与”的模式，通过线上线下全场景布局、全业态联动、全渠道共振，精准有序推动复商复市，加速实现消费人气回暖、信心回升，全力做好疫情防控常态化形势下的稳经济、促发展工作。“北京消费季”活动将于 6 月 6 日持续至十一黄金周后结束，包含“京彩”“京券”“京品”“京韵”“京味”“京炫”六大板

    北京消费季 微信支付

  • 北京消费券在哪预约领取 一图看懂北京消费券领取攻略

    6月3日晚，北京商务局公布了122亿北京消费券活动，该消费券将可以通过京东等多个平台进行预约领取，6 月 5 日零点起即可开始预约，消费券首批将于 6 月 6 日上午 10 点开始发放，以下我们来一起看下北京消费券要怎么领取和使用。

    北京消费券 北京消费券领取

  • 友信普惠利用金融科技赋能，友信贷款切实践行普惠金融落地

    过去的几年，普惠金融一直是行业的热点，因为对于实体经济中的主体小微企业来说，融资贵、融资难问题一直存在，而普惠金融就是要把金融服务送达到真正需要它的客群中去。目前，普惠金融的突出难题是：小微、三农等普惠金融真正的客群如何证明自己有偿还能力？普惠金融如何才能把钱借给真正需要的人群？面对行业痛点，友信普惠等新兴金融机构不断探索新模式，金融科技赋能，推动了普惠金融行业的不断进化。在我国，小微企业贡献了50

    友信普惠
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM