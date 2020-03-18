王者荣耀被注册成酒商标 腾讯起诉知识产权局

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息:据新京报消息，因著名手游“王者荣耀”被贵州一酒业公司注册成为商标，腾讯公司起诉国家知识产权局，要求其对该商标的注册问题重新作出裁定。 3 月 17 日北京知识产权法院对该起行政纠纷案进行线上开庭审理。

2018 年 6 月 19 日，腾讯公司对贵州问渠成裕酒业有限公司注册的“王者荣耀”商标提出无效宣告请求，称其商标与腾讯公司的王者荣耀商标近似，侵犯了腾讯公司在先著作权。

国家知识产权局认为，两个“王者荣耀”构成近似商标，但二者在销售场所、服务对象等方面区别较大，因此贵州酒业商标的注册未侵犯腾讯公司的著作权，也不构成《商标法》带有夸大宣传和不正当竞争的行为。综上，对贵州酒业的注册商标予以维持。

腾讯公司不服国家知识产权局作出的裁定，向北京知识产权法院提起诉讼。腾讯公司认为，《王者荣耀》是其开发并运用的游戏，在市面上关注度极高。而王者荣耀与麦当劳、可口可乐等饮食业均有合作，与贵州酒业注册商标的领域有高度重合。

而贵州问渠成裕酒业有限公司除了注册“王者荣耀”商标外，还申请了一系列包含“王者荣耀”文字的商标，如“王者荣耀归来”、“王者荣光”、“荣耀之王”、“王者荣耀1+1”等，有抢注商标并牟取不正当的商业利益的意图。

据悉，该案没有当庭宣判，案件正在进一步审理中。