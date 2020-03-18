三星预计全球智能手机市场因疫情下滑，但5G手机需求将继续增长

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息:据外媒报道，三星电子在周三的年度股东大会上表示，预计全球智能手机市场今年将因新冠病毒爆发而萎缩，同时预计对5G手机的需求将继续增长。

三星负责移动和网络业务的联合首席执行官DJ Koh表示，将把5G产品线从旗舰机型扩展到中端A系列。他认为，经济型智能手机在新兴市场一直在快速增长。公司将在不同价位推出新机型，促进销量提升，并提高运营效率以确保利润。

该集团还预计，由于数据中心需求增加，内存市场趋于稳定，其半导体业务将出现增长。三星半导体首席执行官Kim Ki-nam表示，由于人工智能、汽车和5G的需求不断增长，今年全球芯片市场也将增长。

这家韩国科技巨头在 2019 年的营业利润同比下降了一半，内存价格的下降是主要原因。供应过剩和美中贸易争端也被认为是价格下跌的原因。

在被问及疫情爆发是否影响了生产时，负责消费电子业务的三星联席首席执行长Kim HS表示，在爆发的初期阶段，从中国进口零部件对生产造成了影响，但公司目前在生产方面没有任何问题。

在股东大会上，三星还批准了任命非执行董事Park Jae-wan为新董事会主席，此外还任命了两名新执行董事。Park Jae-wan是该公司历史上首位担任董事会主席的非执行董事。（zdnet）