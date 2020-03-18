紫光存储回应解散：相关业务将转移到长江存储 增强DRAM产品线

站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息：今日，针对“紫光存储即将解散”的报道，紫光存储方面回应称，紫光存储对相关业务进行了重新聚焦：压缩了NAND部分产品线，未来随着长江存储3D NAND稳步量产，相关业务将逐步转移到长江存储;同时，增强了DRAM部分产品线。
此前，有媒体报道称，紫光集团旗下子公司紫光存储即将解散，目前员工已在等待紫光集团旗下其他分公司挑选或寻找新工作中，以后紫光的重心会放在DRAM上。
站长之家(ChinaZ.com) 3月18日 消息：今日，针对“紫光存储即将解散”的报道，紫光存储方面回应称，紫光存储对相关业务进行了重新聚焦：压缩了NAND部分产品线，未来随着长江存储3D NAND稳步量产，相关业务将逐步转移到长江存储;同时，增强了DRAM部分产品线。
此前，有媒体报道称，紫光集团旗下子公司紫光存储即将解散，目前员工已在等待紫光集团旗下其他分公司挑选或寻找新工作中，以后紫光的重心会放在DRAM上。
据《日经亚洲评论》(Nikkei Asian Review)报道，华为计划从竞争对手联发科和大陆移动芯片制造商紫光展锐购买更多手机芯片。报道称，华为正与全球第二大移动芯片开发商联发科(MediaTek，仅次于美国高通)和中国第二大移动芯片设计公司紫光展锐(Unisoc，仅次于华为旗下海思半导体)谈判，商讨购买更多芯片事宜，以确保其消费电子业务正常运营。
6月12日消息，据国外媒体报道，相关行业机构预计，存储芯片厂商明年在设备方面的支出将达到300亿美元。预计存储芯片厂商明年在设备方面的支出将达到300亿美元的，是国际半导体产业协会（SEMI）。国际半导体产业协会预计存储芯片厂商明年在设备方面支出300亿美元，也就意味着在他们预计的全球半导体厂商明年在晶圆设备677亿美元的支出中，超过4成是来自存储芯片厂商。从国际半导体产业协会预计的支出来看，存储芯片厂商
在此前的报道中，外媒曾表示存储芯片的合约价格在二季度将上涨，三季度预计也会与二季度持平甚至上涨。
最近，国产SSD固态盘、DDR4内存条纷纷出炉，内存方面既有来自紫光的，也有基于长鑫存储颗粒的光威弈Pro系列，而且价格也比较实惠，令人振奋。不过，紫光的内存条没有详细信息公开，尤其是不清
6月8日，复牌后的紫光国微发布公告称，6月5日，中国证监会并购重组委对紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易事项进行了审核，未予审核通过。据悉，证监会并购重组委给出了两
手机处理器的构成，某种程度上跟橄榄型社会结构有些类似，极富极贫的很少，中间阶层相当庞大。这也是各家处理器厂商都在抢中端神U称号的原因，因为它意味着更广泛的用户群体。5 月份新出的手机CPU天梯图性能排行榜上，可以看到在中间段，紫光展锐的虎贲T618 紧随高通骁龙 710 之后，高于联发科P70 和骁龙660。虎贲T618 是紫光展锐在 2019 年 8 月发布的一款 8 核架构LTE芯片平台。小编找来了这款平台的基本配置：看配置，在中端处?
北京时间今天凌晨，在 WWDC 2020 全球开发者大会上，苹果除了发布了最新的 iOS 14 系统外，还表示未来的Mac电脑将会使用该公司自主设计的芯片。此前苹果在Mac笔记本电脑和台式机上使用英特尔芯片。
中兴通讯今日发布澄清称，我们注意到近期多个自媒体针对中兴通讯7nm芯片规模量产，5nm芯片开始导入的信息存在误读。中兴方面强调，在芯片设计领域，中兴通讯专注于通信芯片的设计，并不具备芯片生产制造能力。
近期，多款搭载紫光展锐虎贲T610 的终端密集上市，如海信黑白墨水屏阅读手机A5 Pro、彩色墨水屏A5 Pro CC、教育平板E22 和大屏护眼平板Q5。黑白墨水屏阅读手机A5 Pro彩色墨水屏A5 Pro CC教育平板E22大屏护眼平板Q5从配置和定价上看，这几款定位在中端市场。中端机型虽然在配置上没有旗舰机高，但有着出色的配置和极致的性价比优势，是智能手机出货量最大的机型。这几款新品采用的都是紫光展锐虎贲T610，这一平台公开信息不多，和虎
6月20日消息，中兴通讯今日发布澄清称，我们注意到近期多个自媒体针对中兴通讯7nm芯片规模量产，5nm芯片开始导入的信息存在误读，部分报导与事实不符，对公司正常经营造成了困扰和影响。在芯片设计领域，中兴通讯专注于通信芯片的设计，并不具备芯片生产制造能力。就在昨日，中兴通讯在位于深圳的总部举行2019年年度股东大会，中兴通讯总裁徐子阳介绍公司已实现7nm芯片商用，5nm芯片的商用会在2021年推出。该消息引发?
6月18日消息，据国外媒体报道，深交所上市公司中兴通讯（ZTE）表示，它已具备芯片设计和开发能力，其7nm芯片已实现规模量产，且已在全球5G规模部署中实现商用，而5nm芯片正在技术导入。这些芯片不是5G SoC，而是5G设备和基础设施的核心部分，其中基于5纳米的芯片将会带来更高的性能和更低的能耗。新导入的5nm芯片技术将使中兴通讯在半导体领域达到最新标准，这也意味着该公司将不再依赖美国公司或供应商。中兴通讯是全
据phoneArena报道，近日，三星和华为正在商讨芯片代工事宜。如果双方达成合作，三星将为华为的5G设备制造先进芯片，而条件是华为将出让部分手机市场份额给三星。
近日，中国移动存储第一股朗科科技发布了纯国产化SSD产品，从主控芯片、闪存颗粒、生产制造所有的环节均由中国企业完成，实现存储技术全自主化，加速存储产品国产化进程。本次发布的朗科国产化产品选用长江存储的存储颗粒和联芸科技的主控。长江存储是国家存储器基地项目实施主体公司， ，是当之无愧的国产NAND存储芯片突破者。 2019 年 9 月 2 日已开始量产基于Xtacking?架构（自主研发）的 64 层256 Gb TLC 3D NAND Flash，该产?
【TechWeb】6月12日消息，据国外媒体报道，在5G处理器方面，芯片厂商联发科已显现出不错的发展势头，已推出了天玑1000系列、天玑800系列和天玑820系列5G智能手机处理器，外媒预计其三季度还将推出入门级的5G智能手机处理器，今年的出货量能超过8000万。而除了智能手机领域，联发科在电视所用的芯片方面，也有不俗的表现，联发科官网的信息显示，全球超过20亿台电视，使用的是他们的芯片。联发科在官网上表示，他们率先推出多核智?
6月23日消息，据国外媒体报道，苹果公司在2020年的全球开发者大会（WWDC）上公布了自研芯片的计划。苹果宣布，计划在新Mac电脑中弃用英特尔芯片，转而使用自家的、基于ARM架构的Mac芯片，旨在在较低功耗的情况下提供更好的性能。该公司表示，在使用自家基于ARM架构的芯片后，笔记本电脑性能不仅会有大幅提升，而且功耗也要比英特尔处理器时期大幅降低。自2005年起，苹果就与英特尔合作开发Mac处理器。苹果此举可能证实
有媒体报道称，抖音正在联合台湾指纹识别IC厂商神盾公司研发AI芯片， 2021 年初量产，并有望进入OPPO智能手机。对此，抖音方面回应称：“信息不实，没有研发AI手机芯片。”
据台湾工商时报报道，台湾指纹识别IC设计厂商神盾联合抖音研发人工智能运算芯片，预期首发客户可望是OPPO，量产时间在 2021 年初。
从去年5月到今年的5月，美国连续两次修改规则，不惜动用紧急状态状法也要全力打压华为，今年更是要求海外厂商也要遵守美国的政策。华为现在需要重构供应链，避开美国限制，这个很难，但华为内部
在存储的世界中,「高性能」与「低成本」似乎是一个“鱼与熊掌不可兼得”的命题。现在,伴随着深信服EDS联合Intel SPDK,二者不可兼得的时代或将终结。作为Intel在中国的SPDK合作伙伴之一,深信服企业级分布式存储EDS使用Intel SPDK为编程框架,设计了全新的存储引擎,合力将“高性能、低成本”的理想照进现实。这次合作中,深信服EDS基于SPDK开发套件设计的存储引擎,不仅充分发挥出Intel硬件的性能,还构筑起高性能、低成本的存储架构,这?
今日，台积电年度股东大会在新竹市国宾饭店召开。在会上，针对华为问题，台积电表示，希望不会失去华为海思的订单，如果美国禁令禁止公司向华为销售芯片，其他订单可以很快取代华为空缺。
近日，TOP500 组织发布了最新的全球超级计算机TOP500 榜单。榜单显示，在全球浮点运算性能最强的 500 台超级计算机中，联想制造的超算入围 180 台..
随着SpaceX的发展，越来越多的人担心起来马斯克的星链计划会对5G产生比较不好的影响，毕竟中国正在大力发展5G，那么星链计划会对5G产生什么样的影..
今日，工信部表示，继石墨烯薄膜在华为Mate20X得到首次应用之后，华为近期发布的国内首款5G平板华为MatePadPro5G，搭载了超厚3D石墨烯散热技术。..
苹果iPadOS14是目前最新的iPadOS，这个系统加入很多个全新的功能，那么iPadOS14什么时候会更新，更新推送时间是几月份呢，以下我们来看下本次发布..
苹果iOS14 系统如果用户想要添加其他没有上架App Store商店的软件，那么要怎么添加信任，让这些软件在iPhone手机上使用呢，这里我们来一起看下iOS..
6月28日起，广铁管内穗深城际、广佛肇城际、莞惠城际开通支付宝扫码乘车，乘客无需提前购票，刷支付宝就能直接乘车。据广铁集团客运部介绍，旅客只..
最近这段时间，喜茶一边忙着和Wonderlab推出联名款代餐，一边和回力推出联名帆布鞋，甚至还和QQ音乐打得火热推出联名绿钻卡……仅在 5 月这一个月..
作为游戏直播行业的两位头部选手，目前斗鱼和虎牙共同占据着该行业超过80%的市场份额。双雄争霸的同时，合并传闻也从来没有间断过。最近，二者再度..
【TechWeb】6月23日消息，Gartner最新预测，全球信息安全与风险管理技术和服务领域的支出在2020年将持续增长，但增速将低于此前的预期。2020年全球..
2020年的6月份已经到了下旬，幸运召唤师官网的活动已经正式开启，每个月的月中到月末的时间都是幸运召唤师活动开启的时间，下面就来为大家分享一下..
在纷扰的世界寻一处避世之所,对很多人来说,首先想到的便是——桃花源。“忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。” 陶渊明笔下的《桃..
牛商网快速建站智能转化系统—站神建站系统自推出以来就深受用户信任，给众多中小企业带来看的见的网络营销效果。站神，是一款低成本、高转化一站..
苹果iPhone12新机型系统推送更新时间是什么时候？苹果今年的 WWDC 采用全新的线上模式，在WWDC 2020 全球开发者大会上，苹果发布了 iOS 14 系统，..
2020 年 6 月 19 日，印度主流媒体 Indianexpress 在对 ColorOS 产品本地化负责人 Manoj Kumar 的采访中，公开了 ColorOS 7.1 新功能开发过程以及..
3 月 26 日，阿里正式推出淘宝特价版，上线至今仅仅三个月，在苹果AppStore上的下载量已经连日稳居第一名。淘宝C2M事业部对外透露的数据显示，上线..
6 月 22 日上午，深圳市龙岗区“东进杯”大学生创业大赛新闻发布会在龙岗智慧中心多功能厅召开。龙岗区人力资源局党组书记、局长毛冬宝同志在会前..
现如今，租车成了越来越多人的选择，首先不需要前期的一大笔费用，其次当出现各种事故时，也会有专业的团队主动来帮你处理各种问题，不用自己去到..
今日，胡润研究院发布了《疫情四个月后全球企业家财富变化特别报告》，研究了胡润全球富豪榜上的企业家在截至 2020 年 5 月 31 日的四个月内的财富..
抖音和快手的走红，一半靠视频，一半靠音乐。《学猫叫》、《最美的期待》、《少年》、《带你去旅行》等音乐因抖音、快手走红，也因为这些音乐，这..
苹果iOS14系统正式在2020WWDC开发者大会上公布，这次开发者大会上最被关注的就是iOS14系统，同时现在有不少人开始想要听过内测来体验iOS14，这里我..