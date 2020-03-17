继苹果，微软宣布将关闭全球范围门店：即时生效

站长之家(ChinaZ.com) 3月17日 消息:受疫情影响，微软今天在推特宣布，出于对消费者及员工的安全考虑将关闭全球范围门店，即时生效。

微软公司称，虽然知道家庭，远程工作人员和企业目前正承受着巨大的压力，公司仍将在微软官网上为客户提供在线服务。目前，微软尚未透露何时重开门店。

目前，微软在美国有七十多家门店，加拿大七家 ，波多黎各、澳大利亚和英国各有一家。

前不久，苹果官方也宣布，将暂时关闭大中华区以外所有零售店至 3 月 27 日，目前大中华区苹果专卖店已重新开业。