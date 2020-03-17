继苹果，微软宣布将关闭全球范围门店：即时生效

站长之家(ChinaZ.com) 3月17日 消息:受疫情影响，微软今天在推特宣布，出于对消费者及员工的安全考虑将关闭全球范围门店，即时生效。
微软公司称，虽然知道家庭，远程工作人员和企业目前正承受着巨大的压力，公司仍将在微软官网上为客户提供在线服务。目前，微软尚未透露何时重开门店。
目前，微软在美国有七十多家门店，加拿大七家 ，波多黎各、澳大利亚和英国各有一家。
前不久，苹果官方也宣布，将暂时关闭大中华区以外所有零售店至 3 月 27 日，目前大中华区苹果专卖店已重新开业。
站长之家(ChinaZ.com) 3月17日 消息:受疫情影响，微软今天在推特宣布，出于对消费者及员工的安全考虑将关闭全球范围门店，即时生效。
微软公司称，虽然知道家庭，远程工作人员和企业目前正承受着巨大的压力，公司仍将在微软官网上为客户提供在线服务。目前，微软尚未透露何时重开门店。
目前，微软在美国有七十多家门店，加拿大七家 ，波多黎各、澳大利亚和英国各有一家。
前不久，苹果官方也宣布，将暂时关闭大中华区以外所有零售店至 3 月 27 日，目前大中华区苹果专卖店已重新开业。
蓝牙耳机圈里黑马网红JEET蓝牙耳机，不仅仅在线上爆火，很多网红明星带货外。近日，很多社交媒体达人也在线下各大数码店铺发现JEET的身影。我们从某个数码达人晒单可以看到，在南山前海路港湾丽都一楼苹果专卖店内，JEET真无线全员家族--JEET Air Plus、JEET Mars 、JEET Air Bass等都被摆放在显眼的柜台上。在另外的专卖店上，我们也看到网红JEET蓝牙耳机被摆放在了各大主流蓝牙耳机区域内，而且摆放的位置基本都是和人眼同一水平
昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注苹果的反垄断麻烦：微软：苹果App Store收取“通行税” 反垄断机构需要审查微软总裁布拉德·史密斯(Brad Smith)周四表示，对于美国和欧洲的反垄断监管机构来说，现在是时候讨论应用商店所采用的策略了，这些应用商店抓住了他们想要分发软件的心理。尽管史密斯并未点名苹果，但是微软发言人称他指的就是苹果App Store。“有些情况下，?
据外媒彭博新闻社 10 日报道，2020 年 5 月 27 日，OPPO 正式成为内地首家OpenChain 白金会员，与谷歌、微软、ARM等行业领军企业一起，参与开源许可标准的制定，共建更加健康的全球开源体系。 OpenChain 作为 Linux 基金会下的项目，旨在制定开源软件供应链标准，帮助各种组织更高效地解决开源许可证一致性地问题。通过 OpenChain 认证后，开源许可流程将更为轻松。目前 ARM、微软、谷歌、高通等各领域巨头纷纷加入 OpenChain，为
对于微软来说，他们正在自家的应用软件中卖力的推荐Edge浏览器，确切说是基于Chromium的Edge浏览器。现在你通过Chrome浏览器访问微软OneDrive的时候，会弹出“这是由微软推荐的全新浏览器
6月16日-微软宣布计划在遇到与冠状病毒大流行有关的激增需求后提高其云计算能力。这家大型技术公司指出，供应链中断将其反应推迟到了现在。该公司解释说，其努力包括增强其网络和数据中心容量以及更新其Azure弹性资源。COVID-19如何影响Microsoft的云基础架构在视频中，Microsoft Azure首席技术官Mark Russinovich全面介绍了COVID-19在过去90天内对他的组织的影响。
如果你是Windows 10系统用户，你收到了微软的弹窗设置通知了，如果收到了，千万不要以为系统出问题了。去年，微软在Windows 10中加入了一项新功能，即在系统启动时显示全屏通知。目的是为了鼓
<p>【TechWeb】6月2日消息，据国外媒体报道，知情人士透露， AI（人工智能）新闻工具日趋成熟，微软决定解聘约50名MSN新闻员工。</p><p><img
尽管微软的Edge浏览器已经为PDF阅读器提供了注释和编辑支持等功能，但微软似乎想要进一步的提高Edge浏览器内置的PDF阅读器使用体验。6月17日，据外媒报道，微软宣布Chromium版Edge浏览器中的P
微软正在全力准备新的Windows系统Core OS，作为Windows 10的模块化版本，该软件旨在容纳多种不同外形尺寸的设备。除了类似Chromebook的廉价上网本，Core OS还可在双屏/折叠设备、以及HoloLens 2
在OS操作系统领域，南京诚迈科技合并成立的统信软件这一年来异常活跃，整合了深度Linux之后，今年初到现在先后发布了UOS的商业版、个人版，大有跟微软Win10试比高的趋势。统信软件作为以&ldqu
Slack与亚马逊签署了一项多年协议，这意味着所有亚马逊员工都将开始使用Slack。在该交易达成之际，Slack正面临来自Microsoft Teams的日益激烈的竞争。同时随着亚马逊网络服务(AWS)的广泛采用，Slack还将把语音和视频通话功能转移到亚马逊的Chime平台上。
很显然，微软已经尽最大可能的去弱化普通用户对Cortana的感知，毕竟它的功能太过于鸡肋。从最新推送的Windows 10 5月更新中，微软已经允许用户对Cortana删除或者卸载了，而删除的方式是，在Cort
微软小冰中有一个创造虚拟男友，很多人一开始是觉得好玩就添加了，但是想取消删除却不知道怎么办，下面就来为大家分享一下微软小冰虚拟男友取消教程。
Windows 7已经停止支持了，但是微软突然又向这个系统推送了更新，这是为什么呢？微软在补丁周二向Windows 10用户推送基于Chromium的新Edge，但事实证明，微软也借此机会向已经停止支持的Windo
2020年又到了次世代主机升级的时候，微软的Xbox Series X（简称XSX）、索尼PS5年底都会上市，这两个主机今年的价格恐怕都会上涨。主机涨价不受玩家欢迎，但是AMD肯定会高兴，因为高价意味着他们
现在微软面向Windows 10 May 2020（20H1/Version 2004）功能更新发布了首个公开累积更新--KB4557957，在升级后版本号升至 Build 19041.329。据外媒报道称，今天微软面向所有Win10 5月更新用户
PS5正式发布会定于6月12日凌晨4点举办，索尼此次预计会公开PS5量产机外形、第一批首发的一方/三方游戏阵容等。据外媒报道，微软游戏业务执行副总裁、Xbox掌柜Phil Spencer受访时表示，Xbox Se
据天眼查数据显示， 近日，微软（中国）有限公司新增一条被执行人记录，执行法院为北京市第一中级人民法院，执行标的952215，案号为(2020)京 01 执 571 号。目前这一消息也登上了微博热搜。
据天眼查数据显示， 近日，微软(中国)有限公司新增一条被执行人记录，执行法院为北京市第一中级人民法院，执行标的952215，案号为(2020)京 01 执 571 号。
5月26日，微软最新游戏大作《我的世界：地下城》正式开售，同步登陆PS4、Switch、Xbox One以及Windows平台，其中PC版售价144元。6月7日消息，开售后不久，《我的世界：地下城》就已力压大热《