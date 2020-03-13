北京对共享电单车企业开出首张罚单 “人民出行”违规被罚5万元

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北京对共享电单车企业开出首张罚单 “人民出行”违规被罚5万元

2020-03-13 17:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 3月13日 消息:据北京市交通委消息，因违规运营租赁电动自行车， 近日，北京市交通执法总队对“人民出行”平台运营商做出罚款 5 万元的行政处罚，这是《北京市非机动车管理条例》实施以来，交通行政管理部门对租赁电动自行车运营企业开出的首张罚单。同时，北京市交通委责令项目合作方限期回收所有“人民出行”租赁电动自行车。

交通部门表示，在京运营互联网租赁自行车的企业要严格遵守《北京市非机动车管理条例》，严禁违规投放、运营租赁电动自行车，执法部门也将持续加强执法监管，同时呼吁市民，为了自身出行安全，请勿骑行租赁电动自行车。

自行车，共享单车 (1)

2019 年 9 月 1 日，由人民数据管理有限公司与北京蜜步科技有限公司合作的“人民出行”项目启动，开始在北京投放“人民出行”电动自行车。“人民出行”电动自行车面向全社会提供租赁服务，并收取个人押金及租金，其投放及运营模式违反了《北京市非机动车管理条例》的相关规定，经北京市交通委多次约谈仍未整改到位。市交通执法总队根据《中华人民共和国行政处罚法》、《北京市非机动车管理条例》等相关规定，对“人民出行”平台运营商做出罚款 5 万元的行政处罚。同时，北京市交通委责令项目合作方限期回收所有“人民出行”租赁电动自行车。

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