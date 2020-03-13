滴滴推出智慧防疫码 乘客可查看车辆消毒记录

站长之家(ChinaZ.com) 3月13日 消息：今日，滴滴出行发文称，已与多个主管部门合作推出“智慧防疫码”，在南京、深圳、广州、厦门、宁波、青岛、吉林等 50 多个城市上线，覆盖巡游出租车和滴滴网约车。乘客用手机扫码，即可查看车辆消毒记录或登记乘车信息。

据介绍，滴滴“智慧防疫码”是基于线下防疫服务站的大数据和云平台搭建能力，建立车辆线下消杀标准化流程，并将车辆消毒情况接入线上“桔行管理平台”。通过云平台，可实时呈现当日消毒车次、当前排队情况、最近 24 小时及 7 天的走势，为城市出行防疫情况提供全局化参考。

此外，滴滴表示，正在持续与各地主管部门协作并提供技术服务。在杭州，健康码已接入滴滴平台，在海口、东莞、秦皇岛等县市，“智慧防疫码”可帮助主管部门做好疫情防控信息登记。

以下为滴滴公告全文：

为进一步让市民出行更安心，滴滴与多个主管部门合作推出“智慧防疫码”，在南京、深圳、广州、厦门、宁波、青岛、吉林等 50 多个城市上线，覆盖巡游出租车和滴滴网约车。乘客用手机扫码，即可查看车辆消毒记录或登记乘车信息。

滴滴“智慧防疫码”是基于线下防疫服务站的大数据和云平台搭建能力，建立车辆线下消杀标准化流程，并将车辆消毒情况接入线上“桔行管理平台”。

通过云平台，可实时呈现当日消毒车次、当前排队情况、最近 24 小时及 7 天的走势，为城市出行防疫情况提供全局化参考。

每一个二维码背后都是一张城市运营车辆消毒防疫网。随着产品加快推进，司机将可在“桔行”小程序和司机端地图页面，查看附近的防疫服务站具体位置，方便司机选择最近的地点，更高效的完成出车前的消毒工作。

目前，滴滴已在全国 199 个城市建立线下防疫服务站，为坚守在一线的司机师傅们免费发放口罩、消毒液等防护物资，为车辆免费消毒。在广州、南京、厦门等城市，滴滴防疫服务站已向巡游出租车开放免费消毒。此外，我们还在陆续为客运车辆、企业用车以及私家车提供普惠社会的防疫及技术服务。

根据城市的需求，滴滴正在持续与各地主管部门协作并提供技术服务。在杭州，健康码已接入滴滴平台，成为用户叫车时的“通行证”。在海口、东莞、秦皇岛等县市，“智慧防疫码”可帮助主管部门做好疫情防控信息登记。

滴滴AI团队开发了口罩佩戴识别算法，在出车前和行程中基于AI技术对网约车司机进行口罩识别，以进一步帮助、提醒、督促司机做好个人防护。目前口罩AI识别技术已免费面向全社会开放。

此外，基于技术和数据分析能力，滴滴还联合北京大学大数据分析与应用技术国家工程实验室及中国电子信息产业发展研究院(赛迪研究院)共同发布城市交通活力恢复指数排行榜，让公众更直观看到每个城市交通的恢复情况。

更多的数据会产生更强的能力，也意味着更大的责任。滴滴在各地与主管部门提供技术服务的同时，将依照法律法规的规定，严格执行个人信息保护。

让科技服务于社会，是滴滴一直坚守的使命。在特殊时期，滴滴将提供更多力所能及的社会服务，全力以赴让打车变得安心，让防疫管理变得省心，让城市出行更加安全有序。

滴滴出行

2020.3.13