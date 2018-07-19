好站推荐第三百五十八期：翻译狗

网站名称：翻译狗

网站网址： http://www.fanyigou.net/

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网站简介：

全文翻译平台，提供各领域人工智能翻译服务。

网站介绍：

对于普通的翻译，很多人都借助谷歌、百度等翻译工具解决，不过一旦涉及到较为专业领域的翻译，难度就大大提升了。本文分享一个提供各领域人工智能翻译平台：翻译狗。

据介绍，翻译狗覆盖英语、德语、法语、西班牙语等近百种语言，支持PDF、DOC、DOCX、XLS、XLSX、JPG、JPEG、BMP、PNG、PPT、PPTX等各种格式的翻译。

对比普通翻译工具，翻译狗一大特点是能够保持原文排版样式，比如PDF、DOC文件格式上传后，译文也会保留原来的格式。平台一秒能翻译一整页，并且会根据内容调整译文智能呈现精准翻译结果。

在收费方面，翻译狗采用的是积分充值收费，其中在线翻译为： 1 积分/页，Excel、PPT、图片免翻译费;下载收费为：PDF2 积分/页，Word/Excel/PPT/图片5 积分/页。对于普通翻译需求的用户，这个工具可能并不实用。如果有较为专业翻译需求的用户还是可以体验一下。

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