好站推荐第三百五十七期：LightPDF

网站名称：LightPDF

网站网址： https://lightpdf.com/zh/

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网站简介：

免费在线PDF编辑工具，集转换、生成、编辑于一体。

网站介绍：

在学习或者工作中，有时候需要将对PDF文档进行转化，除了此前曾推荐的Smallpdf，本文再为大家分享一个免费在线PDF编辑工具：LightPDF。









LightPDF支持PDF与Word、PNG、JPG、PPT等格式之间的互相转换，转换后的文件文字清晰，画质无损。

LightPDF使用起来也相对省心，用户可以免费使用的，且无任何水印、时长及文件大小限制。使用的时候，无需注册或安装任何软件及插件，进入相关功能区即可马上编辑PDF文件。

整体来说，Smallpdf功能比较全面，可以满足日常对PDF转换和编辑的需求。

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