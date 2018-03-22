好站推荐第三百五十四期：ConvertIO

网站名称：ConvertIO

网站网址： https://convertio.co/zh/

网站排名： 未被网站排行榜收录，提交收录。点击查看中文网站TOP500 排行榜。

网站简介：

文件转换神器，在线多媒体转换网站。

网站介绍：

文件转换的软件或者APP有很多，不过要是换个设备使用却需要重新下载相当的不便。本文跟大家分享一个在线多媒体转换网站：convertio。

据悉，ConvertIO是一款在线且免费的文件转换器，网站支持多种文件格式的转换，比如用户可以轻松的把视频转成音频，或者将视频转成GIF以及多种文档格式之间的转换。支持文件转换内容如下：

在文件转换操作上，ConvertIO提供的功能也相当的“傻瓜”，用户可以直接从本地电脑上传文件，当然也支持从Dropbox、Google Drive中选择。一次性选中多个文件之后，点击“转换”按钮即可完成格式转换。

作为在线文件转换工具，ConvertIO显得轻巧而且不受设备平台限制，还是相当实用的。

声明：我们只推荐网站的模式，但不代表站长之家对此网站的商业行为、交易行为做担保。

如果您也有互联网相关的国内外新酷站点或各种有趣的、充满活力的、有创意的网站推荐给我们，请联系邮箱：lixq@chinaz.com，站长之家在此期待您的交流与反馈，谢谢!