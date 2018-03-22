“扫一扫”分享到微信

推荐

好站推荐第三百五十四期：ConvertIO

2018-03-22 15:31 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

网站名称：ConvertIO

网站网址： https://convertio.co/zh/

网站排名： 未被网站排行榜收录，提交收录。点击查看中文网站TOP500 排行榜

网站简介：

blob.png

文件转换神器，在线多媒体转换网站。

网站介绍：

文件转换的软件或者APP有很多，不过要是换个设备使用却需要重新下载相当的不便。本文跟大家分享一个在线多媒体转换网站：convertio。

据悉，ConvertIO是一款在线且免费的文件转换器，网站支持多种文件格式的转换，比如用户可以轻松的把视频转成音频，或者将视频转成GIF以及多种文档格式之间的转换。支持文件转换内容如下：

blob.png

在文件转换操作上，ConvertIO提供的功能也相当的“傻瓜”，用户可以直接从本地电脑上传文件，当然也支持从Dropbox、Google Drive中选择。一次性选中多个文件之后，点击“转换”按钮即可完成格式转换。

blob.png

作为在线文件转换工具，ConvertIO显得轻巧而且不受设备平台限制，还是相当实用的。

声明：我们只推荐网站的模式，但不代表站长之家对此网站的商业行为、交易行为做担保。

如果您也有互联网相关的国内外新酷站点或各种有趣的、充满活力的、有创意的网站推荐给我们，请联系邮箱：lixq@chinaz.com，站长之家在此期待您的交流与反馈，谢谢!

有好的文章希望站长之家帮助分享推广，猛戳这里我要投稿

相关文章

swf转flv解决办法 免费工具和图文教程奉上

swf转flv解决办法 免费工具和图文教程奉上

美国百思买停售华为 官方回应：很受伤，但尊重其选择

美国百思买停售华为 官方回应：很受伤，但尊重其选择

95后打快车盗走550万法拉利，招摇过市到处炫耀 网友：皮一下很开心？

95后打快车盗走550万法拉利，招摇过市到处炫耀 网友：皮一下很开心？

张家辉回应渣渣辉，代言网游因搞笑港普一炮而红

张家辉回应渣渣辉，代言网游因搞笑港普一炮而红

相关热点

好站推荐第三百五十三期：简页

· 好站推荐 简页 图文营销

好站推荐第三百五十二期：牛币圈

· 区块链 数字货币 好站推荐

好站推荐第三百五十一期：Fun市场

· Fun市场 营销工具 互联网营销

好站推荐第三百五十期：有个美工

· 好站推荐 有个美工

美国百思买停售华为 官方回应：很受伤，但尊重其选择

· 美百思买停售华为 华为手机 百思买

张家辉回应渣渣辉，代言网游因搞笑港普一炮而红

· 张家辉回应渣渣辉 渣渣辉 网络词

腾讯暂时下线QQ账号注销功能，优化后将再次上线

· QQ账号注销 QQ账号

12岁男孩偷拿母亲手机网贷 借2.2万被骗走只剩4000

· 偷拿母亲手机网贷 手机网贷 微粒贷

大写的尴尬！发错信息还被回复 想撤回但点删掉了

· 发错信息还被回复 发消息

北大居然开了电子游戏课 网友：我怕上瘾，所以没考北大

· 北京大学 电子游戏课

女儿快递寄iPhone，父亲签收时却是5个“铁疙瘩”

· iPhone 快递丢失

男子坐网约车打到兰博基尼 司机为赢朋友1万元赌资开快车

· 网约车打到兰博基尼 网约车 滴滴快车

贾跃亭美国造车工厂正式开工，连发5期招聘启事 网友：ppt公司升级了

· 贾跃亭美国造车工厂正式开工 贾跃亭 FF91
查看更多
﻿

编辑推荐

1299 元！努比亚 V18 发布：骁龙 625 + 6.01 英寸全面屏

[数码日爆]· 03月22日

天猫精灵火眼发布！外形萌哭 能“识别万物”

[动态]· 03月22日

超980万预约！OPPO R15开启预售：2999元起

[数码日爆]· 03月22日

中国移动去年赚了1143亿元 4G用户数达6.5亿

[通信]· 03月22日

华为回应美国百思买停售手机：很受伤，但尊重其选择

[趣咖]· 03月22日

给力！车和家获30亿元B轮融资 将为滴滴定制生产网约车

[动态]· 03月22日

星巴克推“从豆到杯”区块链项目，追踪咖啡生产全过程

[块讯]· 03月22日

WhatsApp联合创始人号召粉丝卸载Facebook 小扎怎么看？

[动态]· 03月22日

本网页浏览已超过3分钟，点击关闭或灰色背景，即可回到网页

最热新闻
更多热门新闻