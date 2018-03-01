好站推荐第三百五十三期：简页

网站名称：简页

网站网址： http://www.chuanchuan.tv

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网站简介：

长图文营销工具，H5 页面制作工具。

网站介绍：

移动互联网时代，企业招聘、品牌推广、产品介绍等都可以用长图文营销工具进行推广。本文跟大家分享一个操作简易的移动营销工具：简页。

作为H5 页面制作工具，简页平台提供了海量模板素材，对于小白们来说可以选择合适的模板套用，就算是毫无设计技术的人也能制作出专业效果的内容。

简页在线编辑器操作起来也十分简便，用户可用电脑或者手机都可以完成专业级长图文设计，并可支持一键分享到微信、微博、QQ等社交媒体。

此外，简页后台还能进行数据监测，用户可以根据数据图表了解传播效果，精准把握用户画像，实时监控传播数据。

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