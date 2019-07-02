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百度智能小程序“产品实验室”已开通使用Discuz论坛

2019-07-02 16:54 稿源：站长之家  0条评论
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百度 (2)

站长之家(ChinaZ.com) 7月2日 消息：近日，百度智能小程序“产品实验室”已开通使用Discuz论坛百度小程序并附上解决方案。目前，产品实验室模块只有少数合作伙伴在小程序后台可见。

官方介绍，Discuz论坛解决方案，赋能以Discuz框架搭建论坛的开发者便携、快速接入小程序，通过百度双引擎优势，为论坛提供获客、变现转化、重访留存的闭环解决方案。

登录小程序平台

登录小程序平台，点击“产品实验室”模块。

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开通使用Discuz论坛百度小程序

阅读用户协议后并勾选，点击“立即开通”，并根据页面提示操作。

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  1. Discuz数据对接流程

    1.1. 输入Discuz论坛的完整域名，以及小程序的App Secret。填完后下载“配置文件”，解压后打开README文件，根据README文件内容提示进行操作。

    App Secret请前往 『设置』-『开发管理』获取。

    请务必按照README文件部署“bd_mapp_domaimcer”、“discuz-miniapp-plugin”到服务器。


    1.2. 黏贴完“discuz-miniapp-plugin”到服务器后，请用管理员账号登录论坛，打开管理中心，在『应用』-『插件』中找到“百度小程序”，依次安装、启用后，根据“百度小程序”插件页面提示填写小程序的App Secret。

    请在插件页面先在『未安装的插件』里找到“百度小程序”点击安装，再到『未启用的插件』里找到“百度小程序”点击启用，在『已启用的插件』里找到“百度小程序”，点击设置，输入App Secret。

    注意：每次在小程序后台重置App Secret后，都需要到此重新黏贴最新App Secret。


    1.3. 在“百度小程序”中填写完数据后返回Discuz论坛开通页，点击“配置完成”即可进入Discuz小程序管理页面。

    只有在数据对接成功后，点击“配置完成”才能成功进入Discuz小程序管理页面。若不能成功进入管理页面，请重新检查配置文件是否操作正确。


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2.提交小程序审核

进入Discuz小程序管理页面，点击“提交审核”，即可将小程序包上传至后台审核，同时可用百度App扫描二维码预览小程序。

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审核通过后，在页面点击“发布上线”，即可将小程序发布到线上。

若审核失败，在页面上可点击“重新提交”，或咨询客服。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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