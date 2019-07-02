百度智能小程序“产品实验室”已开通使用Discuz论坛

Discuz数据对接流程

1.1. 输入Discuz论坛的完整域名，以及小程序的App Secret。填完后下载“配置文件”，解压后打开README文件，根据README文件内容提示进行操作。

1.2. 黏贴完“discuz-miniapp-plugin”到服务器后，请用管理员账号登录论坛，打开管理中心，在『应用』-『插件』中找到“百度小程序”，依次安装、启用后，根据“百度小程序”插件页面提示填写小程序的App Secret。

请在插件页面先在『未安装的插件』里找到“百度小程序”点击安装，再到『未启用的插件』里找到“百度小程序”点击启用，在『已启用的插件』里找到“百度小程序”，点击设置，输入App Secret。

注意：每次在小程序后台重置App Secret后，都需要到此重新黏贴最新App Secret。