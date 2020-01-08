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火山小视频将改名为“抖音火山版” 与抖音融合

2020-01-08 15:57 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月8日 消息：今日，抖音总裁张楠发文宣布，对火山和抖音进行品牌升级，原火山小视频正式更名为“抖音火山版”，之后，火山和抖音的内容将逐步融合。张楠称，这次品牌升级，一是为了更好地服务于我们的用户，二是希望能够让两边的用户收获更多的朋友，看到更大的世界。

抖音

张楠表示，帮助用户记录自己的生活，发现更大的世界，收获更多的朋友，这是抖音和火山共同的初衷，也基于此，有了这次品牌升级。我们希望统一品牌，更好的进行产品层面的协同与创新，继续加大对短视频的投入力度，探索更多的可能性。今天的品牌升级，是一个全新的开始，我们将为用户和创作者提供更大的平台、更好的服务，在各方面的投入会持续增加，针对抖音火山版的创作者，我们会推出一个专门的“云梯计划”，提供 100 亿流量，以及全方位的创作者服务，帮助创作者在我们的平台更好地创作。

最后，张楠称，我们希望，通过这次品牌升级，两个产品的用户、创作者能获得更好的体验，看见更丰富的世界，交到更多的朋友。

数据显示，截至 2019 年底，火山小视频日活跃用户超过 5000 万。截至 2020 年 1 月 5 日，抖音的日活跃用户已经突破 4 亿。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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