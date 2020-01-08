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联发科发布天玑 800 系列 5G 芯片：支持 5G SA/NSA 双模

2020-01-08 10:57 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1 月 8 日消息：去年 11 月底联发科发布了首款 5G SoC 芯片「天玑 1000」，在 5G、性能、AI、拍照、游戏等多方面都有突破性的创新，其中天玑 1000L 已经由 OPPO Reno 3 首发。

联发科 (1)

今天，联发科在 CES 2020 上发布了 7nm 的中高端天玑 800 系列 5G SoC 芯片。天玑 800 仍然采用台积电 7nm 工艺制造，支持 5G Sub-6GHz 频段、5G SA/NSA 双模组网、2G-5G 四代蜂窝连接、动态频谱共享 (DSS) 技术、VoNR 语音服务，并且号称能效更高。

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天玑 800 由四颗 2.0GHz Cortex-A76 性能核心与四颗 2.0GHz Cortex-A55 核心的组合，搭配「天玑 1000 等级」的 GPU，并且拥有与天玑 1000 相同的 APU 3.0 AI 单元、支持 64MP 相机的 ISP 与 SA / NSA 双模的 5G 网络，但屏幕支持上则略差一点，只到 Full HD+ 90Hz 更新频率，天玑 1000 则是支持 120Hz 或是 2K+ 90Hz。

基于联发科天玑 800 系列的智能手机将在 2020 年上半年上市。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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