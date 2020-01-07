联想将于2020年年中推出首款折叠屏电脑 售价2499美元起

站长之家(ChinaZ.com) 1月7日 消息:除了全球首款5G电脑Yoga 5G，联想在 2020 年国际消费电子展(CES)还展出了全球首款折叠屏幕电脑ThinkPad X1 Fold。

据macrumors介绍，ThinkPad X1 Fold采用了13. 3 英寸的OLED显示屏，屏幕比例为4：3。该款笔记本电脑由轻质合金与碳纤维打造，采用皮质对折外壳，重量不到 1 千克。可实现从折叠到完全展开成平面显示器的多角度自由切换。

注：图片来自YouTube视频截图

ThinkPad X1 Fold搭载了英特尔混合技术的英特尔酷睿处理器，运行Windows 10 Pro，之后将支持 Windows 10X以“增强的可折叠用户体验”。

在横向模式下，用户可以使用蓝牙键盘打字，体验跟一般的笔记本电脑差不多。当屏幕折叠起来时，键盘会填补两部分屏幕折叠后留下的间隙。在纵向模式下，用户可以使用与设备配合Active Pen 做笔记或绘制草图。

联想计划在 2020 年年中正式推出ThinkPad X1 Fold，起售价为 2499 美元，约合人民币 17423 元。