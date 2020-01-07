“扫一扫”分享到微信

见闻

联想将于2020年年中推出首款折叠屏电脑 售价2499美元起

2020-01-07 16:58 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 1月7日 消息:除了全球首款5G电脑Yoga 5G，联想在 2020 年国际消费电子展(CES)还展出了全球首款折叠屏幕电脑ThinkPad X1 Fold。

macrumors介绍，ThinkPad X1 Fold采用了13. 3 英寸的OLED显示屏，屏幕比例为4：3。该款笔记本电脑由轻质合金与碳纤维打造，采用皮质对折外壳，重量不到 1 千克。可实现从折叠到完全展开成平面显示器的多角度自由切换。

image.png

注：图片来自YouTube视频截图

ThinkPad X1 Fold搭载了英特尔混合技术的英特尔酷睿处理器，运行Windows 10 Pro，之后将支持 Windows 10X以“增强的可折叠用户体验”。

联想(Lenovo)小新Pro13.3英寸英特尔酷睿i7全面屏超轻薄笔记本电脑(六核I7 16G 512G MX250 QHD 100%sRGB)
京东自营
￥6999

在横向模式下，用户可以使用蓝牙键盘打字，体验跟一般的笔记本电脑差不多。当屏幕折叠起来时，键盘会填补两部分屏幕折叠后留下的间隙。在纵向模式下，用户可以使用与设备配合Active Pen 做笔记或绘制草图。

image.png

联想计划在 2020 年年中正式推出ThinkPad X1 Fold，起售价为 2499 美元，约合人民币 17423 元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

无印良品 无印良品利润 MUJI

无印良品回应中国区利润8年来首降：消息不实 存在多处错误

· 无印良品 无印良品利润 MUJI
三星 数字虚拟人 Neon 机器人 外闻

三星投资“数字虚拟人”Neon：不是智能助手 更像真实人类

· 三星 数字虚拟人 Neon
英特尔 折叠屏笔记本 CES

英特尔折叠屏概念笔记本亮相CES 满眼全是屏幕！

· 英特尔 折叠屏笔记本 CES
Alphabet 无人驾驶汽车 Waymo 外闻

Alphabet旗下Waymo的无人驾驶汽车已在公共道路上行驶了2000万英里

· Alphabet 无人驾驶汽车 Waymo
90后消费观 外卖 视频会员 网购 包邮

90后消费观现反差萌：出去看电影可以，十块钱的视频会员不行

· 90后消费观 外卖 视频会员
手机靓号 司法拍卖 391万买手机号

391万买一个手机号 网友：三四线城市买套房它不香吗？

· 手机靓号 司法拍卖 391万买手机号
海底捞 海底捞服务 海底捞火锅

海底捞试点“请勿打扰”，顾客可以选择拒绝各种热情服务

· 海底捞 海底捞服务 海底捞火锅
李彦宏 百度 李彦宏给员工发肉饼

李彦宏给员工发肉饼 当场被百度员工土味情话撩倒

· 李彦宏 百度 李彦宏给员工发肉饼
女主播 网络诈骗 直播

男子迷恋女主播4个月转账百万 对方竟是中年油腻男

· 女主播 网络诈骗 直播
淘宝店主 P图 圣诞

淘宝店主一毛钱帮p小红帽 一天接到几百单，忙到关店

· 淘宝店主 P图 圣诞
查看更多
﻿

编辑推荐

前置双挖孔+侧边指纹 realme 真我X50图赏

[数码]· 01月07日

京东PLUS会员数突破1500万：将推“买1得18”超级联名卡

[要闻]· 01月07日

Uber与现代联手开发电动飞行出租车 可搭载 4 名乘客

[见闻]· 01月07日

90后网易严选抽奖中1吨芝麻 网友：天芝骄子？

[趣咖]· 01月07日

联想将于2020年中推首款折叠屏电脑 起售价2499美元

[见闻]· 01月07日

无印良品回应中国区利润8年来首降：消息不实 存在多处错误

[见闻]· 01月07日

2019年中国网络作家影响力榜：唐家三少、猫腻进入前五

[数说]· 01月07日

三星“数字虚拟人”Neon：不是智能助手 更像真实人类

[见闻]· 01月07日

关闭