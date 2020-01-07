无印良品回应中国区利润8年来首降：消息不实 存在多处错误

站长之家(ChinaZ.com) 1月7日 消息:据 21 财经报道，今日，针对“中国区净利润同比大跌31%”一事，无印良品方面回应称，我司从未公布过中国大陆市场具体销售额数值，且根据现已公布的官方信息，报道中所提及的数据存在多处事实性错误。

无印良品称，我司仅在去年2019年7月公布的《2020年2月期 第1季度结算快报》中公布过“第 1 季度合并累计期间2019年3月1日～2019年5月31日，归属于母公司股东的当期净利润 65亿94百万日元(前年同期比减少 30.9%)”的数据，而此数据为母公司株式会社良品计划的当期净利润数据，并非MUJI无印良品在中国市场的销售净利润。

此外，针对质量问题，无印良品回应称，相关进口食品包装上用日文标注的“东京”为公司注册地而并非产地，我司进口及销售的进口食品均有“原产地证明书”，严格遵守法律法规，并在上海出入境检验检疫局取得“中华人民共和国入境货物检验检疫证明”。有关于任何商品品质问题，我司积极配合整改，在官方线上渠道致歉，并为消费者提供退货、退款，并不存在“态度强势、毫无诚意”的现象。

昨日，有媒体报道称，无印良品中国区利润8年来首降，截至2019年5月31日的3个月内，良品计划销售额同比增长5%至1123亿日元(约合71亿元)，净利润则同比大跌31%至65亿日元(约合4亿元)。其自身也多次因产品质量问题引发关注，自2017年以来的近三年时间里，无印良品被曝质量问题十余次。