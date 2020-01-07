三星投资“数字虚拟人”Neon：不是智能助手 更像真实人类

站长之家(ChinaZ.com) 1月7日 消息：日前，有媒体报道称三星正在研发一个“数字虚拟人”项目Neon，该项目自带“神秘”属性也引发了不少网友的关注，关于Neon你又知道多少呢?

据cnet报道，这家神秘的公司来自三星的技术和先进研究实验室(又名STAR Labs)正式在在拉斯维加斯举行的CES2020 上首次亮相。据介绍，Neon是一个通过计算创造的虚拟存在，它的外观和行为都像一个真实的人类，能够创建不同的表情、新的动作、新的对话等。

基本上，Neon虚拟人的外观和行动都像真人。不过该公司表示，Neon并不是无所不知的智能助手、机器人、替身或真人的复制品。

该公司称，Neon更像人类，是一个独立但虚拟的存在，它们能够表达情感并从经验中学习。与人工智能助手不同的是，Neon并不知道所有的事情，它们也不会向互联网询问天气更新或播放你最喜欢的音乐。

相反，Neon被设计成像真正的人类一样，可以进行对话。他们会生成记忆并学习新技能。Neon可以帮助完成“以目标为导向的任务，或者可以个性化的帮助完成需要人类触摸的任务。”他们可以充当教师、财务顾问、调解人、演员或电视主持人。

Neon表示，虽然Neon可以借用真人的特征，拥有相似的外貌和声音，但他们不可能是人类的精确复制品。每个Neon都是独一无二的，有自己的个性。