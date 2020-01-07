Redmi K30 5G 今日首次开售：8GB+128GB 版，到手价 2599 元

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 7 日消息：根据此前小米官方的预告，小米 5G 先锋 Redmi K30 5G 将于今天上午 10 点正式发售。

Redmi K30 正面采用了双挖孔屏幕，屏幕尺寸为 6.67 英寸，比例为 20:9，且支持 120Hz 屏幕刷新率和刷新率动态调整平衡功耗； 背部采用「明眸」设计，竖排相机被放置在一个圆形区域内。设计上采用 3D 四曲面玻璃机身，深海微光/时光独白/花影惊鸿/紫玉幻境四色可选。

配置方面，Redmi K30 5G 首发高通骁龙 765G 移动平台，支持 NSA 和 SA 双模 5G 网络。性能方面相较上代图形性能提升 40%，AI 算力提升 100%。通过 5G MultiLink 功能，实现数据、2.4GHz WIFi、5GHz WIFi 三路并发，提升峰值网速。搭载 4500mAh 大电池，支持 30W 快充及铜管液冷散热，其他方面具备多功能 NFC，双频 GPS，红外遥控，侧边指纹，耳机孔，MIUI11。

拍照部分，首发索尼 IMX686 6400 万像素 CMOS，1/1.7」超大感光元件，支持硬件直出 6400 万像素，还搭载了 500 万像素超微距镜头、800 万像素超广角镜头和 200 万像素景深镜头。支持与小米 CC9 Pro 相同的「夜神」超级夜景，支持 AI 魔法换天。前置 2000 万像素主摄 + 200 万像素景深镜头 AI 双摄，背景虚化更精确，支持萌拍，电影人像模式。

Redmi K30 5G 今天首次开售的版本为 2599 元（8GB+128GB），6GB+128GB 版本和 6GB+64GB 版本将于 1 月 14 日上午 10 点首卖，售价分别是 2299 元和 1999 元。