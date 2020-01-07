“扫一扫”分享到微信

见闻

Redmi K30 5G 今日首次开售：8GB+128GB 版，到手价 2599 元

2020-01-07 09:25 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 7 日消息：根据此前小米官方的预告，小米 5G 先锋 Redmi K30 5G 将于今天上午 10 点正式发售。

0065x5rwly1ganq4mqwrhj30u012u4g7.jpg

Redmi K30 正面采用了双挖孔屏幕，屏幕尺寸为 6.67 英寸，比例为 20:9，且支持 120Hz 屏幕刷新率和刷新率动态调整平衡功耗； 背部采用「明眸」设计，竖排相机被放置在一个圆形区域内。设计上采用 3D 四曲面玻璃机身，深海微光/时光独白/花影惊鸿/紫玉幻境四色可选。

【新品预约】Redmi K30 5G双模 120Hz流速屏 骁龙765G 30W快充 8GB+128GB 深海微光 游戏智能手机 小米 红米
京东自营
￥2599

配置方面，Redmi K30 5G 首发高通骁龙 765G 移动平台，支持 NSA 和 SA 双模 5G 网络。性能方面相较上代图形性能提升 40%，AI 算力提升 100%。通过 5G MultiLink 功能，实现数据、2.4GHz WIFi、5GHz WIFi 三路并发，提升峰值网速。搭载 4500mAh 大电池，支持 30W 快充及铜管液冷散热，其他方面具备多功能 NFC，双频 GPS，红外遥控，侧边指纹，耳机孔，MIUI11。

拍照部分，首发索尼 IMX686 6400 万像素 CMOS，1/1.7」超大感光元件，支持硬件直出 6400 万像素，还搭载了 500 万像素超微距镜头、800 万像素超广角镜头和 200 万像素景深镜头。支持与小米 CC9 Pro 相同的「夜神」超级夜景，支持 AI 魔法换天。前置 2000 万像素主摄 + 200 万像素景深镜头 AI 双摄，背景虚化更精确，支持萌拍，电影人像模式。

Redmi K30 5G 今天首次开售的版本为 2599 元（8GB+128GB），6GB+128GB 版本和 6GB+64GB 版本将于 1 月 14 日上午 10 点首卖，售价分别是 2299 元和 1999 元。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

小米 股份奖励 股票

小米奖励1646名员工4892.6万股股票 价值超5亿港元

· 小米 股份奖励 股票
Model3 特斯拉 ModelY 马斯克

消息称特斯拉将启动 Model Y 项目，并正式宣布开启国产 Model Y 预订

· Model3 特斯拉 ModelY
高通 SnapgonRide 自动驾驶

高通推出自动驾驶计算系统「Snapgon Ride」，将在 2023 年上路

· 高通 SnapgonRide 自动驾驶
苹果 苹果产品序列号 苹果SN

苹果改变产品序列号命名规则，未来将使用随机字母和数字

· 苹果 苹果产品序列号 苹果SN
90后消费观 外卖 视频会员 网购 包邮

90后消费观现反差萌：出去看电影可以，十块钱的视频会员不行

· 90后消费观 外卖 视频会员
手机靓号 司法拍卖 391万买手机号

391万买一个手机号 网友：三四线城市买套房它不香吗？

· 手机靓号 司法拍卖 391万买手机号
海底捞 海底捞服务 海底捞火锅

海底捞试点“请勿打扰”，顾客可以选择拒绝各种热情服务

· 海底捞 海底捞服务 海底捞火锅
李彦宏 百度 李彦宏给员工发肉饼

李彦宏给员工发肉饼 当场被百度员工土味情话撩倒

· 李彦宏 百度 李彦宏给员工发肉饼
女主播 网络诈骗 直播

男子迷恋女主播4个月转账百万 对方竟是中年油腻男

· 女主播 网络诈骗 直播
淘宝店主 P图 圣诞

淘宝店主一毛钱帮p小红帽 一天接到几百单，忙到关店

· 淘宝店主 P图 圣诞
查看更多
﻿

编辑推荐

大麦网：演唱会将实现刷脸扫码入场 防止“黄牛”倒卖

[见闻]· 01月07日

科学家发明新型电池，智能手机充电一次可用五天

[见闻]· 01月07日

分析师：苹果更快的「毫米波 5G」iPhone 推迟到 2021 年

[见闻]· 01月07日

微信预告支付板块升级：全新会员能力即将上线

[动态]· 01月07日

终于要回国了？孟晚舟案引渡听证会将于1月20日举行

[见闻]· 01月07日

向前一大步！英特尔在CES上宣布推出首款独立显卡DG1

[见闻]· 01月07日

联想发布世界第一台5G笔记本电脑：搭载骁龙8cx

[数码]· 01月07日

小米 5G 先锋 Redmi K30 5G 上午 10 点首次开售

[见闻]· 01月07日

关闭