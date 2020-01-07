“扫一扫”分享到微信

见闻

柳传志退休后首现身 与马云一同为乡村教师颁奖

2020-01-07 08:40 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 1月7日 消息:在昨日晚间的 2019 马云乡村教师奖颁奖典礼上，联想创始人柳传志在宣布退休后首度现身，一同为教师颁奖。

QQ截图20200107084827.jpg

2019年12月18日，联想控股发布公告称，按照既定计划，联想控股董事长、执行董事、联想集团创始人柳传志卸任公司第二届董事会董事长、执行董事及提名委员会主席职务，自 2019 年 12 月 31 日结束后生效。董事会决议通过，联想控股执行董事、高级副总裁、首席财务官宁旻接任董事长，并任提名委员会及战略委员会主席。

在会上，马云表示，一个国家的竞争力，是教育体制的竞争力。一个国家的竞争，是孩子的竞争。今天的校长，要让孩子充满好奇和好学，让学生知道不要惧怕未来，要充满想象力。光会教书不一定是好校长，校长要懂管理、懂财务、懂人心等，且必须要有未来观和全球观。

QQ截图20200107084707.jpg

此外，马云表示，现在最大的悲剧是全世界很多大学生毕业以后不再愿意学习，讨厌学习，对未来没有希望和没有兴趣。这不仅仅是中国教育面临的问题，是全世界教育都面临的问题。马云认为，很多技能是在幼儿园、小学和初中培养的，各个国家应该把大量的资源放到小学、幼儿园和初中。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

高通 SnapgonRide 自动驾驶

高通推出自动驾驶计算系统「Snapgon Ride」，将在 2023 年上路

· 高通 SnapgonRide 自动驾驶
苹果 苹果产品序列号 苹果SN

苹果改变产品序列号命名规则，未来将使用随机字母和数字

· 苹果 苹果产品序列号 苹果SN
詹克团 比特大陆 比特大陆裁员

詹克团发公开信：坚决反对比特大陆大裁员 是自杀式的错误决定

· 詹克团 比特大陆 比特大陆裁员
马云 马云演讲 马云乡村教育发展年会

马云分享三个秘密：讨厌签字 回邮件最多只有三个字

· 马云 马云演讲 马云乡村教育发展年会
90后消费观 外卖 视频会员 网购 包邮

90后消费观现反差萌：出去看电影可以，十块钱的视频会员不行

· 90后消费观 外卖 视频会员
手机靓号 司法拍卖 391万买手机号

391万买一个手机号 网友：三四线城市买套房它不香吗？

· 手机靓号 司法拍卖 391万买手机号
海底捞 海底捞服务 海底捞火锅

海底捞试点“请勿打扰”，顾客可以选择拒绝各种热情服务

· 海底捞 海底捞服务 海底捞火锅
李彦宏 百度 李彦宏给员工发肉饼

李彦宏给员工发肉饼 当场被百度员工土味情话撩倒

· 李彦宏 百度 李彦宏给员工发肉饼
女主播 网络诈骗 直播

男子迷恋女主播4个月转账百万 对方竟是中年油腻男

· 女主播 网络诈骗 直播
淘宝店主 P图 圣诞

淘宝店主一毛钱帮p小红帽 一天接到几百单，忙到关店

· 淘宝店主 P图 圣诞
查看更多
﻿

编辑推荐

小米 5G 先锋 Redmi K30 5G 上午 10 点首次开售

[见闻]· 01月07日

小米奖励1646名员工4892.6万股股票 价值超5亿港元

[见闻]· 01月07日

特斯拉将启动 Model Y 项目，正式开启国产 Model Y 预订

[见闻]· 01月07日

高通推出自动驾驶计算系统，将在 2023 年上路

[见闻]· 01月07日

“池田寿司”称“池田屋”商标侵权 起诉百度等索赔500万

[产权]· 01月07日

苹果改变产品序列号命名规则，未来将使用随机字母和数字

[见闻]· 01月07日

柳传志退休后首现身 与马云一同为乡村教师颁奖

[见闻]· 01月07日

詹克团：坚决反对比特大陆大裁员 是自杀式的错误决定

[见闻]· 01月06日

关闭