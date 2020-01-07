柳传志退休后首现身 与马云一同为乡村教师颁奖

站长之家(ChinaZ.com) 1月7日 消息:在昨日晚间的 2019 马云乡村教师奖颁奖典礼上，联想创始人柳传志在宣布退休后首度现身，一同为教师颁奖。

2019年12月18日，联想控股发布公告称，按照既定计划，联想控股董事长、执行董事、联想集团创始人柳传志卸任公司第二届董事会董事长、执行董事及提名委员会主席职务，自 2019 年 12 月 31 日结束后生效。董事会决议通过，联想控股执行董事、高级副总裁、首席财务官宁旻接任董事长，并任提名委员会及战略委员会主席。

在会上，马云表示，一个国家的竞争力，是教育体制的竞争力。一个国家的竞争，是孩子的竞争。今天的校长，要让孩子充满好奇和好学，让学生知道不要惧怕未来，要充满想象力。光会教书不一定是好校长，校长要懂管理、懂财务、懂人心等，且必须要有未来观和全球观。

此外，马云表示，现在最大的悲剧是全世界很多大学生毕业以后不再愿意学习，讨厌学习，对未来没有希望和没有兴趣。这不仅仅是中国教育面临的问题，是全世界教育都面临的问题。马云认为，很多技能是在幼儿园、小学和初中培养的，各个国家应该把大量的资源放到小学、幼儿园和初中。