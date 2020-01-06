詹克团发公开信：坚决反对比特大陆大裁员 是自杀式的错误决定

站长之家(ChinaZ.com) 1月6日 消息:日前，有消息称“比特大陆计划大裁员，AI业务将被裁去三分之二”，对此，已经离开比特大陆的联合创始人、原联席CEO詹克团发表公开信称，坚决反对这样的裁员。

詹克团表示，比特大陆在矿机市场已经积累了非常大的竞争优势，其中一个重要优势就是人多、钱多。人和钱是保证技术领先的必要条件。

在信中，詹克团讲到，比特大陆是一家高科技公司，员工是公司最重要的资产。现在的经营团队所做出的大裁员计划，无异于是一项自杀式的错误决定，“作为比特大陆的第一大股东、创始人和公司创立六年以来的第一经营责任人，我坚决反对这样的裁员!”

此前，有媒体报道称，比特大陆在 2019 年底再次启动人员优化计划”，报道中表示本次人员优化计划尤其是詹克团布局的AI业务，由于无法产生盈利，将成为优化重点。当时，比特大陆方面回应称，比特大陆视市场情况及业务发展，会持续进行正常的人员调整。比特大陆一如既往欢迎各界优秀人才的加入。

以下为詹克团公开信全文：

致员工的一封公开信：我坚决反对裁员!

亲爱的比特大陆同事们，

离开大家两个月又一周了，甚为想念，给大家拜个阳历新年!

最近，我看到一条关于公司计划裁员的消息。消息称，比特大陆计划大裁员，号称要裁掉一半人，研发是裁员重点(我们队伍的主要组成也是研发)，其中AI业务将被裁去三分之二。刚看到这个消的时候，我的感觉和刚看到自已的法人被变更时是一样的：这肯定是假的吧?!冷静下来，又想了一下，我依然认为这是谣言，这太不合常理了!

消息称：“比特大陆公司运营正常，现金流健康，人员优化是矿业面临比特币减半压力”。比特大陆的现金流当然是健康的，而且还有巨额的虛拟货币资产。 2019 年，比特大陆最因难的是一月份，随后经营指标逐月改善。过去两个月，虽然还没有看到财报，但我相信经营指标也不会差到哪里去，现在的情况比 2019 年初要好非常多!而且，S17 系列矿机是当前市场上最有竞争力的产品!比特大陆即将推出更高性价比的S19 系列矿机，即使减半后比特币价格不涨，这款机型也可以给比特大陆带来非常好的利润。为了应对五个月以后的比特币减半而裁员，这真是荒谬的说辞!

消息称“这是对前董專长大规模布局AI业务的纠偏”。比特大陆全体员工约 1300 人，其中AI业务线人员不到一半，而我们的友商可都是数千人的团队。以如此精悍的小团队支撑起一个如此实力和规模的AI业务，怎么可能因为AI业务暂时还没有赢利就要优化呢?没有投入，哪来的产出啊?比特大陆现在的经营团队也宣称：“AI是公司的未来，要继续发展AI业务。”我们都明白，AI的市场空间是巨大的，并且正在快速打开。虽然，AI领域的竞争非常激烈，但是，经过四年持续的投入，不论是技术、产品还是市场我们都已经积累起了非常明显的优勢。矿机市场同样竞争非常激烈，甚至比AI更激烈，比特大陆从零做到了世界第一!我们的队伍是不害怕竞争的!我相信，在AI这个市场我们的队伍也一样可以从零做到世界第一!

消息称：“相比于矿机竞争对手百人规模，比特大陆有一千余人，人员数量相对冗余”。比特大陆在矿机市场已经积累起了非常大的竞争优势，其中一个重要优势就是人多、钱多。人和钱是保证技术领先的必要条件!虛拟货币挖矿市场还将继续增长，作为卫冕冠军，有商业常识的人都会对这个市场实施饱和攻击：以远大于竞争对手的投入，取得压倒性的优势，从而继续扩大我们的市场份额!

让我们再来算一个账。虽然 2019 年布场行情不好，但比特大陆依然有非常可观的获利， 2020 年肯定比 2019 年要更好。假设比特大陆计划裁掉 500 人，再假设每人每年的成本是 100 万人民币，一年也就是 5 亿人民币的支出，折算美元大约0. 7 亿。相对于比特大陆的获利，这个费用并不大。退一步说，就算获利困难，以公司现在的资金和资产储备，一年0. 7 亿美元的支出完全可以承受。

如此不符合商业常识与逻辑的消息，应该是谣言吧!我们是一家高科技公司，员工是我们最重要的资产!如果，非常不幸，现在的经营团队真的做出了如此近乎自杀的错误决定，作为比特大陆的第一大股东、创始人和公司创立六年以来的第一经营责任人，

我坚决反对这样的裁员!为了守护我们团队共同创下的事业，为了保护比特大陆公司、员工以及股东们的利益，我必须站出来了!

詹克团

2020 年 1 月 6 日