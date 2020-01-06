马云分享三个秘密：讨厌签字 回邮件最多只有三个字

站长之家(ChinaZ.com) 1月6日 消息:从阿里退休后的马云将越来越多的精力投入到教育事业中来，在今日举行的马云乡村教育发展年会上，马云分享了自己的三个秘密。

第一，回邮件不超过三个字。马云表示，在过去 20 年中，他最讨厌别人发邮件，“后来我想了一个办法， 100 封只回 3 封，每封只回三个字：同意、不同意、重新写!”从此以后，给他发邮件的人越来越少。因为重要的事不会发邮件，有重要的事一定会找上门来。

第二，在公司严禁“最佳销售当销售主管”。马云认为，最佳销售是只个人卖得好，而主管是要教别人如何卖得好，本质上有所区别。

第三，讨厌签字。马云称“签了半年字后，我就找了个喜欢签字且字写得好看的人代签。我的时间不应该浪费在这件事儿上”。

此外，马云还表示，很多老师越来越讨厌教书，校长要担当主要责任。很多学生越来越讨厌读书，班主任老师有很多的责任。很多员工天天不想加班，想休息、不想上班，老板有重要的责任。

马云还直言，自己不懂财务，也不会写程序，对互联网几乎是完全不懂的，但他们的责任就是，把懂的人组织起来，把他们开始有点兴趣的人，变得更加有兴趣。