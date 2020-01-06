王思聪旗下熊猫互娱进入实际破产程序 3月19日召开债权人会议

站长之家(ChinaZ.com) 1月6日 消息:据人民法院破产文书显示，上海市第三中级人民法院根据上饶市翼飞科技有限公司的申请，于 2019 年 11 月 13 日作出(2019)沪 03 破 299 号民事裁定书，裁定受理债务人上海熊猫互娱文化有限公司破产清算一案，并指定上海市海华永泰律师事务所为管理人。第一次债权人会议定于 3 月 19 日在上海市第三中级人民法院第七法庭召开。

3 月 8 日，熊猫直播宣布停服，熊猫直播COO张菊元发布内部信称，从 2017 年 5 月最后的融资消息之后，熊猫直播长达 22 个月没有任何外部的资金注入，管理层在过去两年时间中不断的尝试，极尽努力寻找了至少 5 个潜在的投资方，和多种方案，遗憾的是最终没有解决掉资金的缺口。选择结束并不是对员工与团队的否定，而是大势之下，一个无奈却最理智的选择。

随后，王思聪因熊猫TV倒闭引发的纠纷多次被限制高消费。

2019年12月26日，王思聪限制消费令全部撤销，王思聪旗下普思资本发布了《熊猫互娱投资纠紛处理结果》称，经过近两月，几十轮商谈，普思投资与数十位投资人全部达成协议，所有投资人都得到了赔偿，熊猫互娱近 20 亿元巨额投资损失全部由普思投资及实控人自己承担。普思资本强调，几年来，普思投资了几十个项目，大部分项目是成功的，不能因为熊猫互娱单个项目的创业失败说成是普思投资及实控人整个创业的失败。普思投资及实控人将诚实守信，继续创业。