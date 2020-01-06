明天开卖！realme 真我 X50 5G 手机新品发布会直播平台汇总

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 6 日消息：realme 将于明天下午举行新品发布会，正式推出旗下首款 5G 手机 realme 真我 X50 5G。

图片来自 @realme真我手机

主要配置方面，realme 真我 X50 5G 采用了双挖孔屏方案，这也是 realme 首款挖孔屏手机，其前置摄像头位于左侧。并且 realme 真我 X50 5G 采用了高刷新率显示屏（可能是 120Hz），这是 realme 旗下第二款高刷新率机型。

此外，realme 真我 X50 5G 搭载高通骁龙 765G 移动平台，支持 SA、NSA 双模 5G。该平台基于 7nm EUV 工艺制程打造，采用 Kryo 475 架构，GPU 为 Adreno 620，安兔兔跑分超 30 万分。

图片来自 @realme真我手机

realme 真我 X50 5G 还搭载增强版 VOOC 闪充 4.0，实测 30 分钟充电至 70%，同时提供全方位充电监控，兼顾速度与安全。

realme 真我 X50 发布会将于 1 月 7 日下午 2 点正式举办，这次发布会的亮点包括代言人杨紫会亲临现场、同时还会有深泽直人大师版亮相、会出现全新的 realme UI，产品层面除了 realme 真我 X50 外，还会有 realme Buds Air 以及更多配件亮相。

直播平台方面，realme 真我手机官方微博、微头条 @realme 徐起、realme 社区、realme 官方商城、京东、天猫、苏宁易购、优酷、bilibili、虎牙直播、一点资讯、火山小视频、斗鱼、映客直播、一直播等平台会进行同步的直播，届时大家可以关注。