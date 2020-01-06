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明天开卖！realme 真我 X50 5G 手机新品发布会直播平台汇总

2020-01-06 17:24 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1 月 6 日消息：realme 将于明天下午举行新品发布会，正式推出旗下首款 5G 手机 realme 真我 X50 5G。

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图片来自 @realme真我手机

主要配置方面，realme 真我 X50 5G 采用了双挖孔屏方案，这也是 realme 首款挖孔屏手机，其前置摄像头位于左侧。并且 realme 真我 X50 5G 采用了高刷新率显示屏（可能是 120Hz），这是 realme 旗下第二款高刷新率机型。

【双模5G新品|敬请关注1月7日14点新品发布会】realme 真我X50
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此外，realme 真我 X50 5G 搭载高通骁龙 765G 移动平台，支持 SA、NSA 双模 5G。该平台基于 7nm EUV 工艺制程打造，采用 Kryo 475 架构，GPU 为 Adreno 620，安兔兔跑分超 30 万分。

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图片来自 @realme真我手机

realme 真我 X50 5G 还搭载增强版 VOOC 闪充 4.0，实测 30 分钟充电至 70%，同时提供全方位充电监控，兼顾速度与安全。

realme 真我 X50 发布会将于 1 月 7 日下午 2 点正式举办，这次发布会的亮点包括代言人杨紫会亲临现场、同时还会有深泽直人大师版亮相、会出现全新的 realme UI，产品层面除了 realme 真我 X50 外，还会有 realme Buds Air 以及更多配件亮相。

直播平台方面，realme 真我手机官方微博、微头条 @realme 徐起、realme 社区、realme 官方商城、京东、天猫、苏宁易购、优酷、bilibili、虎牙直播、一点资讯、火山小视频、斗鱼、映客直播、一直播等平台会进行同步的直播，届时大家可以关注。

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声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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