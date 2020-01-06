小米第一款双模 5G 手机 Redmi K30 5G 明日首卖，1999 起

站长之家(ChinaZ.com) 1 月 6 日消息：今天上午，小米集团中国区总裁、Redmi 品牌总经理卢伟冰预告，Redmi K30 5G 将于 1 月 7 日上午 10 点正式发售。

Redmi K30 5G 搭载了高通骁龙 765G 处理器，采用新一代 EUV 工艺+集成式 5G 基带。正面配备一块 120Hz 6.67 英寸双孔全面屏，内置 4500mAh 电池，支持 30W 疾速闪充。

拍照方面，Redmi K30 5G 配备前置 2000 万+200 万 AI 双摄，后置采用索尼 IMX686 6400 万传感器，感光面积高达 1/1.7 英寸、支持 Remosaic 直出 6400 万超清照片，拥有 800 万像素超广角+500 万像素超微距+200 万像素景深四摄。

Redmi K30 5G 拥有深海微光、紫玉幻境、时光独白、花影惊鸿四款配色可选。1 月 7 日发售的版本为 2599 元（8GB+128GB），6GB+128GB 版本和 6GB+64GB 版本将于 1 月 14 日上午 10 点首卖，售价分别是 2299 元和 1999 元。