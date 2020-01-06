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美国新规限制AI软件出口到中国 包括无人机、卫星等软件

2020-01-06 09:39 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月6日 消息:theverge报道，美国将开始限制一些人工智能项目出口带海外，其中包括中国，该项禁令将于美国当地时间 1 月 6 日生效。

无人机

据称，该举措是根据 2018 年出口管制改革法案(ECRA)首次实施，该法案要求政府研究如何限制对美国国家安全至关重要的“新兴”技术(包括人工智能)的出口。

2018 年ECRA推出的时候，就有科技行业人士担心它会损害人工智能领域发展，因为人工智能从跨国研究和商业项目的交流中获益匪浅。尽管美国被普遍认为是人工智能领域的全球领先者，但中国是在这一方面发展非常迅速，排在第二。

新的管制措施要求，自 1 月 6 日起，美国企业出口某些地理空间图像软件时必须申请许可，才能将软件发送到海外(加拿大除外)。应用于智能化传感器、无人机、卫星和其他自动化设备的目标识别软件(无论民用或军用)都在限制范围之内。

路透社指出，尽管这一限制只会影响美国出口，但美国当局可以试图鼓励其他国家效仿，就像该国限制华为5G技术发展一样。未来的出口禁令也可能影响更多类型的人工智能软件。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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