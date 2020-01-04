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常程规划小米2020年手机新品 用户等着颤抖吧！

2020-01-04 12:03 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月4日 消息：今天凌晨，小米新任副总裁常程在微博宣布已经完成对小米 2020 手机新品的规划。其在微博为小米5G手机打call，直言“5G手机买小米就对了”，还称小米 2020 产品一定会让用户颤抖。

与此同时，常程还晒出小米和Redmi手机的 2019 年产品时间线。过去一年，Redmi和小米品牌共计发布 13 款新机， 12 月 10 日，小米旗下首款双模5G手机Redmi K30 5G发布，首次将5G手机带到 1999 元。从常程曝光的信息来看，小米在 2020 年应该是要集中发力了。

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1 月 2 日，从联想辞职不久的常程正式加入小米，担任小米集团副总裁，负责手机产品规划等工作，向集团副董事长、手机部总裁林斌汇报。

雷军称，常程在消费电子领域拥有对行业的深刻理解和丰富的经营经验，相信在他的带领下，小米的手机产品规划会更具行业前瞻力，更加贴近用户需求，对手机业务提供更强有力的支撑。

而他与卢伟冰组成的“电磁炉”组合，将为小米在产品营销、用户互动以及和友商的竞争中带来更多火力。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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