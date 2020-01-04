苹果CEO库克工资曝光：2019年薪1160万美元，高管中最低！

站长之家(ChinaZ.com) 1月4日 消息:据外媒报道，苹果将于 2 月 26 日召开股东大会，其向美国证券交易委员会提交的 2019 年委托书显示，苹果CEO库克 2019 年薪为 1160 万美元，相比 2018 年下降了 410 万美元。其中包括 300 万美元的基本工资与 770 万美元的绩效奖励，以及88. 4 万美元的“其他补偿”，总计 11555466 美元。

其他多数苹果高管的基本工资接近 100 万美元，还有股票和奖励，奖金为 2000 万至 2500 万美元。苹果首席财务官Luca Maestri 2019 年全年总薪酬达 2520 万美元，首席运营官Jeff Williams 2019 年总薪酬达 2520 万美元。也就是说， 2019 年库克的年薪是苹果高管中最低的。但由于 2019 年苹果股价表现强劲，几乎翻了一番，因此在这次股东大会上，库克可能会得到数亿美元的激励。

库克的其他补偿包括终身保险费、401k计划供款、度假现金支出(共计9. 2 万美元)、 457083 美元的安全费用以及 315311 美元的私人飞机使用费用。