“扫一扫”分享到微信

见闻

苹果CEO库克工资曝光：2019年薪1160万美元，高管中最低！

2020-01-04 11:44 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 1月4日 消息:据外媒报道，苹果将于 2 月 26 日召开股东大会，其向美国证券交易委员会提交的 2019 年委托书显示，苹果CEO库克 2019 年薪为 1160 万美元，相比 2018 年下降了 410 万美元。其中包括 300 万美元的基本工资与 770 万美元的绩效奖励，以及88. 4 万美元的“其他补偿”，总计 11555466 美元。

苹果、库克

其他多数苹果高管的基本工资接近 100 万美元，还有股票和奖励，奖金为 2000 万至 2500 万美元。苹果首席财务官Luca Maestri 2019 年全年总薪酬达 2520 万美元，首席运营官Jeff Williams 2019 年总薪酬达 2520 万美元。也就是说， 2019 年库克的年薪是苹果高管中最低的。但由于 2019 年苹果股价表现强劲，几乎翻了一番，因此在这次股东大会上，库克可能会得到数亿美元的激励。

库克的其他补偿包括终身保险费、401k计划供款、度假现金支出(共计9. 2 万美元)、 457083 美元的安全费用以及 315311 美元的私人飞机使用费用。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

常程 小米 5G

常程规划小米2020年手机新品 用户等着颤抖吧！

· 常程 小米 5G
亚马逊 亚马逊员工 亚马逊环境 外闻

亚马逊威胁解雇两名反对公司环境政策员工

· 亚马逊 亚马逊员工 亚马逊环境
冯仑 罗永浩 创业 冯仑调侃罗永浩创业感人

冯仑调侃罗永浩创业感人：一直在创业一直都不顺

· 冯仑 罗永浩 创业
勒索软件 比特币 比特赎金 黑客攻击 外闻

密歇根多个学校系统遭黑客攻击关闭 勒索1万美元比特币赎金

· 勒索软件 比特币 比特赎金
手机靓号 司法拍卖 391万买手机号

391万买一个手机号 网友：三四线城市买套房它不香吗？

· 手机靓号 司法拍卖 391万买手机号
海底捞 海底捞服务 海底捞火锅

海底捞试点“请勿打扰”，顾客可以选择拒绝各种热情服务

· 海底捞 海底捞服务 海底捞火锅
李彦宏 百度 李彦宏给员工发肉饼

李彦宏给员工发肉饼 当场被百度员工土味情话撩倒

· 李彦宏 百度 李彦宏给员工发肉饼
女主播 网络诈骗 直播

男子迷恋女主播4个月转账百万 对方竟是中年油腻男

· 女主播 网络诈骗 直播
淘宝店主 P图 圣诞

淘宝店主一毛钱帮p小红帽 一天接到几百单，忙到关店

· 淘宝店主 P图 圣诞
雷军 手机屏保 息屏签名功能 小米CC9Pro

雷军出席第四届楚商大会晚宴 桌上手机屏保亮了

· 雷军 手机屏保 息屏签名功能
查看更多
﻿

编辑推荐

特斯拉公布Model Y国内市场售价 44.4万起最高接近65万

[动态]· 01月04日

常程规划小米2020年手机新品 用户等着颤抖吧！

[见闻]· 01月04日

库克2019年薪1160万美元，高管中最低！

[见闻]· 01月04日

支付宝2019年账单下周一公布 你准备好了吗

[快讯]· 01月04日

苹果官网购买AirPods能刻表情包了：包括中国十二生肖

[数码]· 01月04日

冯仑调侃罗永浩创业感人：一直在创业一直都不顺

[见闻]· 01月03日

美国多个学校系统遭黑客攻击关闭 勒索1万美元比特币

[见闻]· 01月03日

中国上市公司市值500强：阿里、腾讯、工商银行位居前三甲

[数说]· 01月03日

关闭