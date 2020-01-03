亚马逊威胁解雇两名反对公司环境政策员工

站长之家(ChinaZ.com) 1月3日 消息:据cnbc报道，亚马逊员工组织表示，该公司威胁解雇两名公开反对公司环境政策的员工

亚马逊气候正义组织(Amazon Employees For Climate Justice)周四在推特发表声明称，公司法务及人力资源代表联系几名员工，称这些员工违反了公司的外部沟通政策。该组织的一名发言人透露，有两名员工被告知，如果他们继续谈论亚马逊业务，将会丢掉工作。

该员工组织表示，去年 9 月亚马逊修改政策，要求员工如果以员工身份在公共论坛谈论亚马逊，都要提前获得公司批准。

不过亚马逊新闻发言人杰西·安德森则表示，公司的沟通政策并不是新的。 2019 年 9 月份，亚马逊在内部网站添加了一个可以让员工申请批准的板块，让他们能更轻松的畅所欲言。在此之前，员工必须获得高级副总裁的直接许可才能发声。

安德森还说到，亚马逊鼓励员工在团队内部解决问题，通过内部渠道改进公司运营。

越来越多亚马逊员工地向该公司施压，要求其应对环境影响。在亚马逊 5 月份的年度股东大会上，数千名员工提交了一份提案，要求首席执行官杰夫·贝佐斯制定一项全面的气候变化计划，并减少碳足迹，但最终遭到拒绝。