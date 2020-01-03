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冯仑调侃罗永浩创业感人：一直在创业一直都不顺

2020-01-03 15:55 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月3日 消息:近日，在 2019 冯仑风马牛年终秀上，万通集团的创始人冯仑调侃罗永浩，他的创业真的是让人感动。一直都在创业，一直都不顺。

冯仑称创业这事上瘾，从锤子手机到社交聊天软件到被禁的电子烟到鲨鱼纹抗菌技术，老罗不停地在创业和还债。

罗永浩，锤子

2012 年 5 月，罗永浩创办锤子科技。 2014 年，罗永浩正式发布了第一款锤子手机Smartisan T1。 2018 年 10 月，锤子科技资金断裂问题彻底爆发。今年初，坚果手机团队整体加入字节跳动，罗永浩离开了坚果手机团队。

2019 年 1 月 15 日，北京快如科技发布会中罗永浩宣布聊天宝正式发布。然而不到 2 个月，聊天宝团队宣布就地解散。

2019 年 12 月 3 日，罗永浩首次公布自己成为Sharklet Technologies公司的全球合伙人，而后传出罗永浩被Sharklet科技解约的消息。对此，罗永浩回应称“哦?都传成这样了?那我明后天抽空写一个澄清稿吧”。

老罗在做手机时说过一句话：“给我时间，我可以让所有手机品牌都倒闭”。冯仑调侃称这句豪言壮语，现在有人从另外一个方面解释，“你给我时间，我可以让我领导的企业全部倒闭”。他称对创业不理解的人可能觉得这很好笑，但这其实反映了某种创业的艰辛。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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