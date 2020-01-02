长期发表Apple II内容的杂志出版商创始人逝世 享年84岁

站长之家(ChinaZ.com) 1月2日 消息:据cultofmac报道，迈克·哈维(Mike Harvey)是《Nibble》杂志的创始人和出版人，他在Apple II社区广为人知。当地时间 12 月 31 日，苹果用户社区Apple Puget Sound Program Library Exchang宣布了迈克·哈维的死讯，享年 84 岁。

Nibble杂志封面

哈维在波士顿郊外的起居室里开始了创办Nibble杂志，这是一份面向Apple II 电脑爱好者的编程出版物。 1979 年，哈维计划是在 6 个月内订阅 1000 份，或者翻倍。当时，他已经有了 6000 名读者，出版第一年之后，他已经有了 19000 名付费读者。

Apple II 开放架构允许用户编写自己的程序，Nibble中的许多文章提供了游戏、程序和各种实用程序的源代码。每年哈维更新为八次，但随着读者人数的增长， 1984 年改为月刊。

Nibble拥有超过 10 万的订阅用户，这家出版公司出版了衍生杂志，包括Nibble Mac和PC Hands On。在 20 世纪 80 年代末，哈维目睹了占据杂志市场的大型出版商的崛起，他开始向其他出版商出售杂志资产。