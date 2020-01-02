快播债权人会议通过第一次破产分配方案

站长之家(ChinaZ.com) 1月2日 消息:今日，人民法院公告网显示， 2019 年 12 月 29 日，深圳市快播科技有限公司债权人会议已书面表决通过《深圳市快播科技有限公司第一次破产财产分配方案》。

公告显示，根据《第一次破产财产分配方案》，本次可供分配的破产财产总额为人民币1. 23 亿元，应优先支付和预留的破产费用及共益债务为人民币798. 37 万元，参与本次分配及提存的破产债权总额为人民币1. 48 亿元，本次分配，职工债权、税款债权的清偿比例为100%，普通债权的清偿比例为76.4772%。对于预计债权，管理人将其受偿份额依法予以提存。

2016 年 9 月 13 日，快播传播淫秽物品牟利案宣判，快播公司被罚一千万元，王欣被判刑 3 年 6 个月罚一百万。

2018 年 2 月 7 日下午，王欣出狱。同月，王欣创办深圳市云歌人工智能技术有限公司。并于 2019 年发布了“灵鸽AI”“马桶MT”两款APP。

2019 年 11 月 14 日，广东省深圳市中级人民法院公告称，裁定宣告深圳市快播科技有限公司破产。

在 12 月 5 日的“零工经济”主题沙龙活动上，王欣表示，快播是一个失败的产品，但是失败的中间有一些经验是存在的。在那个年代是没有版权的说法，那个时候做小电影站的数量非常少，因为没有工具，没有平台，今天更多了。今天的短视频，频道，直播平台，几百万几千万的工作者都在里面了。那就是以前的小众服务不见得是真小众，是因为平台的缺陷，导致了没有那么多人能够从事这个行业，平台能让很多小众职业变成大众职业。