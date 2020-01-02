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见闻

闹掰后，苹果再度与芯片厂商Imagination签订授权协议

2020-01-02 15:06 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 1月2日 消息:新的一年刚开始，苹果就与曾经“闹掰”的GPU芯片供应商Imagination签订授权协议。在这之前，这两家公司曾发生纠纷，比如苹果挖走了Imagination的员工，此外Imagination还被迫出售。

苹果

9to5mac报道，2017 年年初，苹果告知Imagination，将在两年内不再需要后者帮助其开发iPhone和iPad的图形处理器。之后，苹果支付给Imagination的款项大幅减少。失去苹果业务后，Imagination被迫出售给中国背景的私募基金Canyon Bridge。

Imagination最近透露，公司已与苹果公司达成新的多年期授权协议以代替之前于 2014 年 2 月 6 日首次宣布的一项多年使用许可协议。根据新签订的协议，苹果公司可以使用Imagination更广泛的知识产权(IP)，并交纳授权费用。

截止目前，苹果公司并未发布相关声明。据分析，苹果会再度与Imagination合作可能后者是最新发布了IMG A-Series GPU，它号称是迄今为止最快的GPU IP。Imagination公司表示，第一批带有IMG A-Series GPU系统芯片将在今年上市。这或许意味着苹果产品会再度使用Imagination的GPU。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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