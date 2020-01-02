小米发布常程任命文件：向林斌汇报 负责手机产品规划等工作

站长之家(ChinaZ.com) 1月2日 消息:今日，小米集团正式发布了《关于常程先生的任命通知》，小米在任命通知中称，任命常程为小米集团副总裁，负责手机产品规划等工作，向集团副董事长、手机部总裁林斌汇报。常程在消费电子领域拥有对行业的深刻理解和丰富的经营经验，在常程的带领下，小米手机产品规划会更具行业前瞻力，更加贴近用户需求，对手机业务提供更强有力的支撑。

今日，雷军发微博宣布，前联想集团副总裁加入小米，担任小米集团副总裁，负责手机产品规划。对此，常程表示，雷总有梦想、Bin总有能量、德哥坚持不懈，有梦想/有能量/坚持不懈的 10 年，小米最美的期待， 2020 拼搏从第一天开始。目前，常程的微博认证已由联想集团副总裁更改为了小米集团副总裁。

此外，财联社报道称，知情人士表示，常程之前没有与联想集团签订过竞业协议。

12 月 31 日，常程发布微博正式宣布从联想离职。随后，联想集团回应称，常程长期奋斗在竞争激烈的手机一线，承受了巨大的业务压力，家庭聚少离多，基于个人身体健康和希望更多精力照顾家庭的原因，常程近期提出离职。常程的工作将由联想集团副总裁、联想移动亚太新兴市场负责人赵允明代管。