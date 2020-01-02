苹果获音频源虚拟定位专利 或在MacBook上实现AR功能

站长之家(ChinaZ.com) 1月2日 消息:苹果公司日前获得了一项关于音频源虚拟定位的专利，这项专利可能最终为新的、更具沉浸感的音频应用奠定基础。

据9to5mac报道，该专利建立在苹果上个月申请的一项专利的基础上。苹果之前获得的专利允许用户通过耳机聆听确定人们在房间里的具体位置，即使本人不在场。该专利将AR耳机定位为一种商业途，是收听电话会议的理想工具，该技术在娱乐方面也有很大的用途。

苹果获取的最新专利可能会让MacBook的扬声器上实现同样的AR效果。这种虚拟音响系统可以给用户一种错觉，即声音是从室内或室外空间等其他地方发出的，而不是直接来源于设备的扬声器。

虚拟声学的音频信号处理技术可以极大地增强电影、体育比赛、视频游戏或其他屏幕观看体验，增加“身临其境”的感觉。

它的工作原理是消除串扰，这是一种类似于噪声消除的技术。简单地说，苹果在MacBook的一侧采用了噪音消除技术，使声音看起来像是从另一侧传来的。

据称，苹果最初于 2018 年提交这项专利，如果真的实现该专利，那么到时候用它观看体育赛事或者玩游戏将有更逼真的体验。