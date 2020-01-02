美国机构对加州一特斯拉致命车祸事故展开调查

站长之家(ChinaZ.com) 1月2日 消息:据路透社报道，美国政府汽车安全监管机构本周二表示，将调查 12 月 29 日特斯拉公司汽车在南加州发生的一起致命车祸事件。

美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)本月早些时候表示，已经开始对第 12 起特斯拉撞车事故进行调查，这些起事故可能与特斯拉汽车先进的Autopilot 驾驶员辅助系统有关。此前，一辆特斯拉Model3 在康涅狄格州公路上还追尾了一辆停在路边的警车。

据报道，司机驶离加迪纳的 91 号高速公路，闯了红灯，并撞上了一辆 2006 年产的本田汽车，造成车内两名乘客死亡。而特斯拉车内的两人入院治疗，但没有生命危险。

不过NHTS并没有透露这起发生在洛杉矶郡加迪纳(Gardena)的事故是否涉及自动驾驶。

自 2016 年以来，自动驾驶仪涉及至少三起特斯拉致命汽车事故，NHTS批评自动驾驶系统Autopilot缺乏安全保障。特斯拉和NHTSA都建议司机在使用Autopilot时，必须把手放在方向盘上。一些司机说，在使用该系统时，他们可以长时间不用方向盘。

NHTSA此前已确认对特斯拉的多起撞车事故进行调查，但直到本月早些时候还没有披露正在审查的撞车事故总数。