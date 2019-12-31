国家邮政局：要求快递企业保证元旦春节期间服务保障

站长之家(ChinaZ.com) 12月31日 消息：12月31日，国家邮政局发布通知，对快递企业在2020年元旦春节期间快递做出通知，要求扎实做好各项工作，确保寄递渠道安全平稳运行。

通知强调，要保障快递小哥合法权益，维护邮政行业稳定运行。加盟制快递企业总部要切实做好全网统筹管理，维护行业稳定运行。

要做好节日期间服务保障，更好满足人民群众需求。全行业要贯彻落实以人民为中心的发展思想，优化生产要素配置，强化服务质量管理，创新做好节日期间寄递服务工作，更好满足人民群众美好生活服务需求。。邮政企业要强化运力调度，科学合理安排营业时间，切实做好春节期间服务保障，保证春节期间“不休网、不拒收、不积压”，充分满足人民群众用邮需求。

通知要求，要做好节日安全生产工作，维护寄递渠道安全畅通。加强对雨雪冰冻、寒潮、暴雪、大风等灾害天气监测预警，加强对员工宿舍等人员密集场所安全管理，严格落实执行寄递安全“三项制度”。要认真做好应急管理工作，确保节日期间正常运转。加强监测预警，做好各类风险防范和应急处置准备。

各级邮政管理部门和邮政、快递企业要在节日期间严格执行 24 小时专人值班和领导在岗带班、外出报备制度。遇有重要紧急情况和突发事件，要及时妥善处置，并按规定报告。