印度首富入局电商领域，将与亚马逊和沃尔玛的Flipkart“开战”

站长之家(ChinaZ.com) 12月31日 消息:印度市场已经成为沃尔玛和亚马逊的重要目标之一，此前沃尔玛斥资数十亿美元投资印度电商Flipkart，不过这两家公司最近面临了新的挑战，那就是印度首富穆克什·安巴尼(Mukesh Ambani)。

注：图片来自YouTube视频截图

据techcrunch报道，安巴尼旗下 Reliance Industries 的两家子公司 Reliance Retail 和 Reliance Jio 表示，它们已经在印度Maharashtra 部分地区开始试运行电子商务合资企业JioMart。目前，这家电商公司提供 5 万种商品，并承诺提供“免费配送服务”。

据悉，JioMart计划在未来几个月将服务扩展到印度更多地区。 安巴尼经营着印度最大零售企业——信实零售，他表示，希望能为全国数千万零售商和店主提供服务。

如果说在印度有谁能与亚马逊和沃尔玛(Walmart)竞争，那就是这位印度首富了。 信实零售成立于 2006 年，印度收入最高的零售商。 其每周在印度 6500 多个城镇的近 10000 家实体店为 350 多万顾客提供服务。

为了争夺印度市场，亚马逊和 Flipkart 都扩大了他们的产品并引入了新的业务。 最近几个季度，这两个平台都开始销售杂货，同时提供食品零售。 此外，亚马逊收购了印度多家零售商的股份，包括印度第二大零售连锁店 Future Retail 的 Future Coupons，印度连锁超市 More，以及百货连锁店 Shopper的Stop。Flipkart则投资了许多物流公司包括 ShadowFax 和 Ninjacart。

报道称，最近几个季度，Reliance Jio 的高管积极主动地与印度许多地区的店主接触，鼓励他们加入 JioMart。