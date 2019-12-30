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见闻

FF全球CEO望贾跃亭尽快回国 希望在中国建立合资公司

2019-12-30 20:44 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月30日 消息:未来汽车日报报道，今日，法拉第未来(FF)CEO毕福康在北京接受采访时表示，目前FF产品和人才俱备，唯一缺少的就是资金。寻找投资人是毕福康目前工作的重中之重，也是关乎于FF生死的关键问题，FF已经启动进入中国的计划。此次来北京的目的也是为在中国寻找潜在合作伙伴，建立合资公司。

此外，毕福康还表示，随着贾跃亭个人破产重组方案的提出，贾跃亭对于FF的负面影响正在逐渐缩小，希望贾跃亭可以尽快回到中国，贾跃亭在中国是名人，比较熟悉中国，很多人想要和他进行合作或会谈。有计划让FF91 在 2020 年的 9 月份之前完成上市。

FF91，贾跃亭

12 月 6 日晚间，贾跃亭破产重组听证会在美国特拉华州举行，在会上，贾跃亭表示，将认真考虑FF91 在中美两地大规模量产，希望所有债权人能够支持其个人破产重组方案，支持FF全球合伙人计划，助力FF尽快实现B轮融资，从而同时实现所有债权人利益的最大化。

12 月 9 日，针对“回国量产”一事，FF方面回应称，公司已正在就回国量产事宜进行调研评估，而国内团队目前也在深度参与。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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