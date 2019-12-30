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见闻

沃达丰澳大利亚公司将与诺基亚合作推5G服务

2019-12-30 17:13 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月30日 消息:zdnet报道，沃达丰和记黄埔澳大利亚分公司日前宣布，将与诺基亚合作提供5G设备。沃达丰在周一的一份声明中表示，未来几个月，它将开始在帕拉玛塔及其周边地区开通其首批5G站点，这些站点之前是一个测试网络。

5G手机、5G网络 (4)

诺基亚方面表示，他们从 2016 年就开始与沃达丰研究5G合作，现在正将从试验走向现实。诺基亚的端到端产品组合在这方面发挥着关键作用，该协议包括包括5G无线接入网络、IP/光、微波、部署和管理服务，以及软件等等。

双方的协议将持续 5 年，沃达丰补充称，该协议将使其能够向诺基亚订购现场交付，并可与这家芬兰设备制造商将现有的4G频谱用于5G。

此前，沃达丰在4G网络中使用华为设备，但澳大利亚政府禁止在5G网络中使用华为设备，这意味着该电信公司需要寻找其方式进行下一次升级。

沃达丰澳大利亚CEO伊阿基·贝罗塔说：“我们已经为5G的发展做了很长时间的准备。”。

值得一提的是，今年 8 月，华为表示已在澳大利亚裁员 100 人，由于禁令的实施，未来 5 年，裁员人数可能高达 400 人。本初，华为警告称，如果禁令仍然存在，将当地承包商和分包商的一些工作岗位考虑在内，到明年年底或将影响 1500 个工作岗位。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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