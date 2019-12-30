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见闻

科学家发明迄今最小无需电池的生物传感器 仅为0.9毫米

2019-12-30 15:55 稿源：站长之家  0条评论
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站长之家(ChinaZ.com) 12月30日 消息:那些无需电池的微型生物传感器对于医学发展有着重要的意义，比如植入到人体内检测身体健康情况等等。最近，科学家有创造了一种无需电池的生物传感器，可以说是迄今最小的一种。

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注：图片来自新加坡国立大学

newatlas报道，这种外部供电的生物传感器主要用于连续监控各种身体过程，其体积不仅小于电池供电的同类传感器，而且不需要为了更换电池而通过手术出来。

通常传感器包含一个射频识别(RFID)芯片，当外部读取器设备的无线电信号对芯片临时充电时，该芯片就会传输数据，读取设备则固定在患者体内植入部位附近。为了产生足以被读取的信号，生物传感器需要相对较大。

新加坡国立大学团队最近通过创建一个比现有设备敏感三倍的读取器来解决了这一限制。结果，相关的生物传感器可以相应地更小。

据悉，当前的原型传感器的宽度仅为0. 9 毫米，并已用皮下注射针注入到实验大鼠的皮肤下。植入之后，传感器就可以基于对欣慰的信号运动来监测呼吸和心率。

这项技术要是获取进一步发展，将可以被于更多研究工作。该研究团队表示，其下一步就是开发一套无需电池的微传感器，可以监测各种生理参数，例如葡萄糖，生物电活动和血液化学等。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

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