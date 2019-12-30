“扫一扫”分享到微信

见闻

继折叠屏手机专利之后 格力折叠式屏幕手机专利正式授权

2019-12-30 15:31 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 12月30日 消息:据天眼查数据显示， 12 月 24 日，珠海格力电器股份有限公司新增专利信息，其于 2019 年 4 月 24 日申请的折叠式屏幕手机专利已成功授权。

该专利摘要包括了：1.本外观设计产品的名称：折叠式屏幕手机、2.本外观设计产品的用途：本外观设计产品用于电子显示装置、3.本外观设计产品的设计要点：在于产品的整体形状，以及手机本体以及屏幕的折叠设计、4. 最能表明本外观设计设计要点的图片或照片：设计 1 立体图2、5.指定基本设计：设计1。

QQ截图20191230153546.jpg

此前，格力电器还新增了折叠屏手机专利。

 10 月 29 日，珠海格力电器股份有限公司新增折叠屏手机专利，专利摘要包括：1.本外观设计产品的名称：折叠屏手机。2.本外观设计产品的用途：本外观设计产品用于语音和数据通信设备等。3.本外观设计产品的设计要点：在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片：立体图，该专利的法律状态以及法律状态信息均为：授权。

QQ截图20191101153925.jpg

对此，格力电器副总裁望靖东回应称，“从专利到产品很遥远”。望靖东还表示，未来格力手机业务不会放在母公司，相关申请主体会放在子公司，由子公司经营，今年5G开始商用，会是格力手机新的起点。

声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

生物传感器 传感器 传感器应用 外闻

科学家发明迄今最小无需电池的生物传感器 仅为0.9毫米

· 生物传感器 传感器 传感器应用
格力折叠屏手机 格力手机 董明珠

格力申请的折叠式屏幕手机专利已成功授权

· 格力折叠屏手机 格力手机 董明珠
孟晚舟 华为 任正非

孟晚舟退出华为全资子公司董事 关联企业16家

· 孟晚舟 华为 任正非
RedmiK30瑞兽礼盒版 红米K30 小米

Redmi K30 瑞兽礼盒版上架：120Hz 流速屏，售价 1729 元

· RedmiK30瑞兽礼盒版 红米K30 小米
女主播 网络诈骗 直播

男子迷恋女主播4个月转账百万 对方竟是中年油腻男

· 女主播 网络诈骗 直播
淘宝店主 P图 圣诞

淘宝店主一毛钱帮p小红帽 一天接到几百单，忙到关店

· 淘宝店主 P图 圣诞
雷军 手机屏保 息屏签名功能 小米CC9Pro

雷军出席第四届楚商大会晚宴 桌上手机屏保亮了

· 雷军 手机屏保 息屏签名功能
自拍 自拍腕 自拍照

自拍多了小心生病！医生：接诊腕管综合症患者增加三成

· 自拍 自拍腕 自拍照
阿里巴巴 植发 年终福利

阿里员工年终发植发福利 网友：太过真实

· 阿里巴巴 植发 年终福利
李佳琦 高晓松 公益直播 李佳琦给高晓松涂口红上热搜

李佳琦给高晓松涂口红上热搜 网友：那画面太美我不敢看

· 李佳琦 高晓松 公益直播
查看更多
﻿

编辑推荐

淘小铺免费开放注册 已有近百万人开通

[要闻]· 12月30日

大众研发充电机器人 可在停车场里自动找到需充电汽车

[动态]· 12月30日

腾讯理财通90后报告：微商成90后第三大收入来源

[数说]· 12月30日

百度Apollo获得北京首批40张自动驾驶载人测试牌照

[见闻]· 12月30日

科学家发明迄今最小无电池生物传感器 仅为0.9毫米

[见闻]· 12月30日

孟晚舟退出华为全资子公司董事 关联企业16家

[见闻]· 12月30日

继折叠屏手机专利之后 格力折叠式屏幕手机专利正式授权

[见闻]· 12月30日

Redmi K30 瑞兽礼盒版上架：120Hz 流速屏，售价 1729 元

[见闻]· 12月30日

关闭