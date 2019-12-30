继折叠屏手机专利之后 格力折叠式屏幕手机专利正式授权

站长之家(ChinaZ.com) 12月30日 消息:据天眼查数据显示， 12 月 24 日，珠海格力电器股份有限公司新增专利信息，其于 2019 年 4 月 24 日申请的折叠式屏幕手机专利已成功授权。

该专利摘要包括了：1.本外观设计产品的名称：折叠式屏幕手机、2.本外观设计产品的用途：本外观设计产品用于电子显示装置、3.本外观设计产品的设计要点：在于产品的整体形状，以及手机本体以及屏幕的折叠设计、4. 最能表明本外观设计设计要点的图片或照片：设计 1 立体图2、5.指定基本设计：设计1。

此前，格力电器还新增了折叠屏手机专利。

10 月 29 日，珠海格力电器股份有限公司新增折叠屏手机专利，专利摘要包括：1.本外观设计产品的名称：折叠屏手机。2.本外观设计产品的用途：本外观设计产品用于语音和数据通信设备等。3.本外观设计产品的设计要点：在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片：立体图，该专利的法律状态以及法律状态信息均为：授权。

对此，格力电器副总裁望靖东回应称，“从专利到产品很遥远”。望靖东还表示，未来格力手机业务不会放在母公司，相关申请主体会放在子公司，由子公司经营，今年5G开始商用，会是格力手机新的起点。