董明珠：“中国只有商人没有企业家”言论刺痛了我

站长之家(ChinaZ.com) 12月29日 消息:格力电器于 12 月 28 日举行“ 2019 让世界爱上中国造高峰论坛”，会上格力电器董事长董明珠也发表了主题讲话。董明珠表示，“格力要做出更好的标准，让消费者享受美好生活是格力的标准，这是企业家的真正价值。”

董明珠谈到，新加坡经济学家郑永年曾说过“中国没有企业家，中国只有商人，这句话说深深地刺痛了我。”董明珠认为目前中国企业家已进入了一个新时代，而企业家的使命就是让国家强大起来，这也是每一位企业家的价值所在。她还希望用实际行动打破郑永年对中国企业家的认知，“我们不是商人，我们是中国的优秀的企业家。”

以下为董明珠演讲全文：

尊敬的各位来宾，大家好!特别高兴，举办“让世界爱上中国造”的论坛今年是第四个年头了，过去我们站在一家企业的角度来做这样一个论坛，但是今天它让我们重新认识了“让世界爱上中国造”这个论坛的意义，他指导的不仅仅是格力，而是我们中国所有的企业。因为现在已经 12 点 40 了，前面从我们北京、广东、珠海来的政府领导、专家、学者，每一个人都发表了自己的真知灼见，我在底下听得也特别感动。

刚才宋总——我还喜欢喊他宋总，我们在很多场合都参加过这样的论坛，今天他是作为上市公司协会的会长出席的，我突然发现他现在是我的领导了。格力电器是一个上市公司，我们以前就在想怎么把格力做得更好，今天我想讲两点：

第一点我想谈一点感受，更多的话我就不说了，今天大家也看了我们的展厅，我想讲的就是总书记一句话，叫“不忘初心，牢记使命”，这是我们当下每一个企业家应该牢记在心的，新加坡一个叫郑永年(音)的经济专家有一篇文章我看了，他说中国没有企业家，中国只有商人，这句话说深深地刺痛了我，我们今天在座的各位以及现在新华社现场直播过程当中在收看的更多的企业家们，在这句话的刺激下我们更加应该记住总书记的讲话，就是“不忘初心，牢记使命”，我们已经来到了一个新的时代，我们企业家的使命是什么?是让国家的强大，我觉得这就是我们企业家的价值，我也希望企业家用我们的行动打破郑永年对中国企业家的认知，我们不是商人，我们是中国优秀的企业家，这是我想讲的第一点。

第二点，按总书记的讲话，就是要有刀刃向内的勇气，这种向内的勇气就是不要掩盖我们的丑陋，掩盖我们的错误，我们要敢于面对自己犯的错误，要敢于亮剑，格力电器敢于刀刃向内，今天谢司长在上面讲话时候我听了特别激动，他是搞计量的，计量工作背后透出的是工匠精神，只有有工匠精神才可以把计量工作做好，才能满足国家的标准，所以格力电器一直认为，国家的标准是一个企业发展的基本门槛，我们制造企业要以更高的标准来要求自己，这样才能让消费者享受美好生活。企业的标准是一个企业真正的价值，所以我第二点讲刀刃要向内。

第三点，我想讲当下这个时代，按照总书记的要求，创新永远在路上，我们即使今天做得再好，我们也不等于就此最好，所以我们要永远在发展过程当中来修炼自己，讲到这里，我就想说，什么叫创新?创新就是一个改变，创新就是在这个新的时代进行创造。总书记说，人民对美好生活的向往就是我们努力的方向，当下我们消费者的需求已经在发生变化，如何来适应这个发生的变化，答案就是要高质量发展。

我在这里不想耽误太多时间，各位肚子都饿了，各位的真知灼见大家也理解了，我用一句话来跟大家共勉，就总书记的讲话：“我将无我，不负人民”，让我们陪伴前行，助力中国制造向前发展。谢谢大家!