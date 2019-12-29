有偿抢票服务来袭，12306已屏蔽多个抢票软件渠道

站长之家(ChinaZ.com) 12月29日 消息:随着春运将至，很多返乡者纷纷加入到抢票大军中，很多抢票软件也开始活跃起来，并打着“加速包”功能借机向用户收费。

据法制日报媒体报道，目前市面上已近 60 家抢票软件都推出了有偿抢票服务，又或者要求分享转发链接，以达到“病毒式”传播效果。

报道还称，一些社交平台上还出现了抢票加速群，大部分都是车票代购付费群。根据多个“黄牛”给出的价格表显示，目前春运期间车票代购费用在 40 元至 150 元不等。其中有部分为帮忙抢到票的才需要付费，而一些有押金的代购要求更为流氓，比如包括“自行抢票成功押金不退”的霸王条款。

那么大家真的有必要使用这些有偿抢票软件或者服务吗?专家提醒，虽然理论上抢票软件比人工刷新更快，但 12306 已经屏蔽了许多抢票端口并推出了“官方抢票”的候补功能。

据中国之声报道，中国铁道科学研究院 12306 技术部主任单杏花表示，由于抢票软件的使用会降低其他手动查询用户的速度，进而导致系统延迟，为了保障用户权益，他们已经屏蔽了多个抢票软件的渠道。