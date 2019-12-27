腾讯：聚合脚本外挂平台“叉叉助手”被全面清剿

站长之家(ChinaZ.com) 12月27日 消息:今日，“腾讯网络安全与犯罪研究基地”公众号发文称，近日，张家港警方在“净网2019”专项行动中，在腾讯“守护者计划“安全团队和腾讯游戏安全团队的协助下，破获全国首例“聚合脚本外挂平台”案件，全面清剿了“叉叉助手”。抓获公司相关人员、脚本作者等 70 余人，查获电子数据4TB，各类脚本 60 余万个，追缴非法所得上千万元。

警方称，“叉叉助手”平台类似于手机软件市场，经营着 1000 多款针对不同app的脚本外挂，其中不乏针对腾讯、网易、美团等互联网公司产品的外挂，有些外挂能让玩家获取不正当竞争优势，有些可自动完成做任务、刷金币等特殊功能。外挂种类，也不仅限于游戏，还包括视频类软件去广告、微信抢红包、美团抢单等不同软件的外挂。此外，叉叉平台还提供了连点器、应用多开、虚拟定位等通用恶意功能，为多种不同场景下的恶意行为提供支持。

目前，相关犯罪嫌疑人因涉嫌提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪，已被警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。



