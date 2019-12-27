“扫一扫”分享到微信

见闻

腾讯：聚合脚本外挂平台“叉叉助手”被全面清剿

2019-12-27 17:15 稿源：站长之家  0条评论
撤稿纠错

站长之家(ChinaZ.com) 12月27日 消息:今日，“腾讯网络安全与犯罪研究基地”公众号发文称，近日，张家港警方在“净网2019”专项行动中，在腾讯“守护者计划“安全团队和腾讯游戏安全团队的协助下，破获全国首例“聚合脚本外挂平台”案件，全面清剿了“叉叉助手”。抓获公司相关人员、脚本作者等 70 余人，查获电子数据4TB，各类脚本 60 余万个，追缴非法所得上千万元。

腾讯

警方称，“叉叉助手”平台类似于手机软件市场，经营着 1000 多款针对不同app的脚本外挂，其中不乏针对腾讯、网易、美团等互联网公司产品的外挂，有些外挂能让玩家获取不正当竞争优势，有些可自动完成做任务、刷金币等特殊功能。外挂种类，也不仅限于游戏，还包括视频类软件去广告、微信抢红包、美团抢单等不同软件的外挂。此外，叉叉平台还提供了连点器、应用多开、虚拟定位等通用恶意功能，为多种不同场景下的恶意行为提供支持。

目前，相关犯罪嫌疑人因涉嫌提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪，已被警方依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。


声明：本文系站长之家原创稿件，未经授权不得转载。申请转载

相关文章

相关热点

Uber Uber自动驾驶 自动驾驶技术 外闻

Uber砸950万美元买下600英亩土地，将用来测试自动驾驶汽车

· Uber Uber自动驾驶 自动驾驶技术
三星折叠屏 苹果信用卡 波音737Max 2019最失败技术

2019最失败技术：三星折叠屏、苹果信用卡上榜

· 三星折叠屏 苹果信用卡 波音737Max
AirPods 苹果供应商 AirPodsPro 外闻

两家苹果供应商寻求上亿美元资金，扩大AirPods在越南的生产

· AirPods 苹果供应商 AirPodsPro
交通 交通运输 ETC

交通运输部：严禁强制或变相强制车辆安装ETC

· 交通 交通运输 ETC
女主播 网络诈骗 直播

男子迷恋女主播4个月转账百万 对方竟是中年油腻男

· 女主播 网络诈骗 直播
淘宝店主 P图 圣诞

淘宝店主一毛钱帮p小红帽 一天接到几百单，忙到关店

· 淘宝店主 P图 圣诞
雷军 手机屏保 息屏签名功能 小米CC9Pro

雷军出席第四届楚商大会晚宴 桌上手机屏保亮了

· 雷军 手机屏保 息屏签名功能
自拍 自拍腕 自拍照

自拍多了小心生病！医生：接诊腕管综合症患者增加三成

· 自拍 自拍腕 自拍照
阿里巴巴 植发 年终福利

阿里员工年终发植发福利 网友：太过真实

· 阿里巴巴 植发 年终福利
李佳琦 高晓松 公益直播 李佳琦给高晓松涂口红上热搜

李佳琦给高晓松涂口红上热搜 网友：那画面太美我不敢看

· 李佳琦 高晓松 公益直播
查看更多
﻿

编辑推荐

Caviar 介绍未来十年的概念智能手机：「OVERPHONE」

[数码日爆]· 12月27日

腾讯：聚合脚本外挂平台“叉叉助手”被全面清剿

[见闻]· 12月27日

Uber买下600英亩土地 打造自动驾驶汽车测试跑道

[见闻]· 12月27日

2019最失败技术：三星折叠屏、苹果信用卡上榜

[见闻]· 12月27日

交通运输部：严禁强制或变相强制车辆安装ETC

[见闻]· 12月27日

亚马逊申请掌纹识别专利 或用于无人超市支付

[见闻]· 12月27日

「小米手表尊享版」延期至 2020 年 2 月开售

[见闻]· 12月27日

亚马逊研究员开发可识别曲线文本技术 准确率超83%

[见闻]· 12月27日

关闭