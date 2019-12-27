2019最失败技术：三星折叠屏、苹果信用卡上榜

站长之家(ChinaZ.com) 12月27日 消息:近日，《麻省理工科技评论》发布 2019 年最失败技术榜，包括具有欺骗性的，以及十分愚蠢的技术等。其中，波音失控的自动驾驶、虚假的“食品计算机”、基因编辑的无角奶牛、三星折叠屏手机、苹果“不平等”信用卡等上榜。

以下是具体排名：

1 波音失控的自动驾驶

737 Max 为使用更大且更节能的新型发动机而改变设计，而这个改动可能会使飞机在某些情况下失速。过度激进的自动化系统，加上缺乏对飞行员的相关培训，已经酿成两起重大航空事故。目前，该公司损失已达数十亿美元，737Max飞机仍然被停飞，也已经停产。

2.虚假“食品计算机

虚假的“食品计算机”是一项出自麻省理工学院媒体实验室的欺骗性研究项目。

该项目利用装有电子设备和A的水培箱收集百万张视图。称可测出数百万种光、温度和湿度组合，号称是网络农业的先驱。然而事实证明，其这不过是通过“气候黑客、开源”等科技词语和各种吹嘘，持续获得关注与资金支持。目前该实验小组的大部分工作已被停止。

3.基因编辑的无角奶牛

今年，一家名为 Recombinetics 的公司通过基因编辑创建出了一群无角奶牛。该公司坚称无角奶牛不是转基因生物，甚至不应受到监管。不久，FDA发现其在基因编辑过程中意外植入了大批细菌的基因。

添加细菌的DNA或对人类无害，但真正让人受伤的是这些基因编辑者声称的分子精度。奶牛最终都被焚化，所有参与人员损失巨大。

4. 基于DNA的“同性恋雷达”

这是一款名为“你有多同性恋“的应用程序，人们只需要付款 5.5 美元就可以利用这些研究结果来计算每个人的同性恋程度。该应用程序使用的基因测试结果是来自 23andMe 这家 DNA 鉴定公司出售的测试基因检测项目。目前该应用已在争议中消失。

5. 地球生物的星际偷渡

一美国非盈利组织在以色列发射的首个月球着陆器中，夹带了一个装满水熊的容器，它们是地球已知生命力最强生物。

公司称其初衷是建立一个地球的备份。不过在月球这种没有水的环境下，水熊就算依然存活，也难以“苏醒。

6.三星的折叠屏手机

Galaxy Fold是三星原本计划在今年 4 月 26 日发售的折叠屏手机。然而发布前测试手机集体翻车各种屏幕问题层出不穷。最终导致三星宣布推迟Galaxy Fold的发售日期。在折叠状态下，这款手机的尺寸为 4.6 英寸。而展开后，它的屏幕尺寸可以达到 7.3 英寸，和一个平板电脑的大小相当。

这款手机与其说是昂贵玩物，不如说是一个值得期待、但目前依然脆弱的科学实验产品。后面需要解决的柔性显示技术，或依然和工业化、觌模化相去甚远。

7. 苹果的 “不平等” 信用卡

在 3 月底发布的 Apple Card开放使用后，有部分用户发现在夫妻双方拥有资产一致的情况下，丈夫拥有的信用额度甚至比妻子高出 10 倍。苹果某销售曾解释为算法问题，但苹果和高盛却从未解释过背后的原理。

8.印度的网络开关

有数据称印度在 2019 年已进行了 104 次的主动切断网络连接行为。目的是让社会上的争议快速地冷却，同时减少负面信息传播至海外。

12 月，印度政府就再次切断了约 6000 万人的网络.起因是有人就一项争议法案发起了抗议行动，造成了政府机关大规模关门。目前巴基斯坦、土耳其和伊朗等家也开始效仿断网控制的做法。